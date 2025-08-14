Transfer-News: Trapp-Ersatz! Bedient sich Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt blickt für den Fall eines Abgangs von Kevin Trapp offenbar nach Norden. Nach Informationen des kicker steht Werder-Keeper Michael Zetterer auf der Liste möglicher Nachfolger ganz oben.
Neuer Torwart für die Eintracht?
Zetterer hatte sich in der Vorbereitung bei Werder im Duell mit Mio Backhaus durchgesetzt und ist als Stammkeeper für die neue Saison eingeplant.
Am Osterdeich sei das Interesse der SGE bekannt, ein konkretes Angebot soll bisher aber nicht vorliegen. Sollte Zetterer wechseln, könnte Backhaus ins Tor rücken.
Zieht es Trapp erneut nach Paris?
Zuvor richten sich die Blicke jedoch auf Trapp, den es nach 2015 erneut in die französische Hauptstadt ziehen könnte. Übereinstimmende Medienberichte, wonach dem 35-Jährigen ein konkretes Angebot des Paris FC vorliegen soll, kann SPORT1 bestätigen.
Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Bei der Saisoneröffnung am Mittwoch wurde Trapp in Frankfurt weiterhin als Nummer eins vorgestellt. Die SGE würde ihrem verdienten Torhüter jedoch keine Steine in den Weg legen.
Durch den Ausfall von Kaua Santos, der noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, könnte Zetterer - zumindest vorübergehend - direkt den Platz im Eintracht-Tor übernehmen.
Werder hingegen müsste auf einen möglichen Abgang seiner Nummer eins nicht unbedingt reagieren. Der 21 Jahre alte Backhaus, der erst im Juni seinen Vertrag in Bremen verlängerte, kam in der Bundesliga zwar bisher noch nicht zum Einsatz, verlor das Duell mit Zetterer in der Vorbereitung aber nur knapp und gilt als großes Talent.