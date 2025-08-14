Transfer-News: Trapp-Ersatz! Bedient sich Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Curdt Blumenthal 14.08.2025 • 09:28 Uhr Kevin Trapp könnte Eintracht Frankfurt verlassen. Für diesen Fall hat die SGE offenbar einen Bundesliga-Keeper auf dem Zettel.

Eintracht Frankfurt blickt für den Fall eines Abgangs von Kevin Trapp offenbar nach Norden. Nach Informationen des kicker steht Werder-Keeper Michael Zetterer auf der Liste möglicher Nachfolger ganz oben.

Zetterer hatte sich in der Vorbereitung bei Werder im Duell mit Mio Backhaus durchgesetzt und ist als Stammkeeper für die neue Saison eingeplant.

Am Osterdeich sei das Interesse der SGE bekannt, ein konkretes Angebot soll bisher aber nicht vorliegen. Sollte Zetterer wechseln, könnte Backhaus ins Tor rücken.

Zieht es Trapp erneut nach Paris?

Zuvor richten sich die Blicke jedoch auf Trapp, den es nach 2015 erneut in die französische Hauptstadt ziehen könnte. Übereinstimmende Medienberichte, wonach dem 35-Jährigen ein konkretes Angebot des Paris FC vorliegen soll, kann SPORT1 bestätigen.

Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Bei der Saisoneröffnung am Mittwoch wurde Trapp in Frankfurt weiterhin als Nummer eins vorgestellt. Die SGE würde ihrem verdienten Torhüter jedoch keine Steine in den Weg legen.

Durch den Ausfall von Kaua Santos, der noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, könnte Zetterer - zumindest vorübergehend - direkt den Platz im Eintracht-Tor übernehmen.