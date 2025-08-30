Transfernews: "Einfach nur heftig!" Frings schimpft über Woltemade-Fiasko

Niklas Senger 30.08.2025 • 18:07 Uhr Werder Bremen verschenkt Nick Woltemade im vergangenen Sommer an den VfB Stuttgart. Der Verlust einer möglichen Millionensumme verärgert auch Ex-Profi Torsten Frings.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Sommer 2024 verließ Woltemade den SV Werder Bremen nach nur einer Saison bei den Profis ablösefrei nach Stuttgart. 18 Tore und drei Vorlagen für den VfB später, wechselt der Stürmer nach England und bringt Stuttgart 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni ein. Ein absolutes Fiasko für die Norddeutschen, findet auch Werder-Ikone Torsten Frings.

„Die Nachricht ist am Donnerstagabend auch bei mir voll eingeschlagen. Es ist einfach nur heftig, wenn so ein Spieler vor einem Jahr noch das Werder-Trikot getragen hat, dann ablösefrei geht und jetzt für so einen Mega-Transfer sorgt“, schrieb Frings in seiner Kolumne bei Deichstube.

„Das Thema wird Werder Bremen noch lange verfolgen“

Der Transfer sei für die Stuttgarter „ein wahrer Segen, für Werder auf der anderen Seite natürlich extrem bitter“, dennoch merkte der ehemalige Nationalspieler an, man könne nicht mit Sicherheit sagen „ob Nicks Weg in Bremen auch so explosionsartig nach oben geführt hätte“. Für Frings ist allerdings klar: „Das Thema wird Werder Bremen noch lange verfolgen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Am ersten Spieltag der neuen Saison zeigte Bremen bei der 1:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt nicht nur - auch verletzungsbedingt - eklatante Probleme in der Defensive, sondern auch in der Offensive fehlte über weite Strecken die Durchschlagskraft.

„Gebrauchen könnte die Mannschaft einen Angreifer mit Nicks Qualitäten gerade mehr als gut, denn das Frankfurt-Spiel hat schonungslos aufgezeigt, dass ein Stürmer fehlt, der die Bälle festmachen und für Torgefahr sorgen kann“, erklärte Frings und forderte: „So jemand muss bis zum Ende der Transferphase unbedingt noch kommen."