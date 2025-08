VfB Stuttgart: Undav mit klarem Bekenntnis

Undav: „Das war schwach“

In der kommenden Saison will der Nationalspieler wieder an seine Anfangszeit in Stuttgart anknüpfen: „Ich will unbedingt wieder zweistellig treffen und mehr, viel mehr Assists haben, damit wir in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League erfolgreicher abschneiden als zuletzt.“