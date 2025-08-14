"War nicht bereit": BVB-Star gesteht Blockade ein

SPORT1 14.08.2025 • 14:31 Uhr Yan Couto macht bei Borussia Dortmund bisher eine schwere Zeit durch. Nun gibt er erstaunliche Einblicke - und gelobt Besserung.

Im zweiten Jahr soll alles anders werden: Yan Couto will sich bei Borussia Dortmund beweisen. In seiner ersten Saison beim BVB konnte der ehemalige Verteidiger von Manchester City nur selten glänzen.

Was ihm auch selbst schmerzhaft bewusst ist.

„Manchmal läuft das Leben nicht so, wie man es sich wünscht“, sagte Couto im Gespräch mit den vereinseigenen Medien: „Und manchmal muss man schlechte Zeiten durchmachen, keine Spiele bestreiten, nach Hause kommen, traurig und wütend sein. Das ist mir fast die ganze Zeit über passiert.“

BVB-Star: „Viele Leute misstrauen meinem Fußball“

Der 23-Jährige sprach erstaunlich offen von einer sportlichen Blockade, die ihn bisher ausgebremst hat: „Ich wollte spielen, ich wollte helfen, aber ich war nicht bereit.“

Der junge Brasilianer bestritt bisher 35 Spiele für die Schwarz-Gelben, über die volle Distanz durfte er aber nur selten ran.

„Nur ich weiß, was ich hier durchgemacht habe. Viele Leute misstrauen meinem Fußball“, sagte der Außenverteidiger. Aber: Er sei hier, „um zu beweisen, dass ich ein sehr guter Spieler bin und der Mannschaft maximal helfen kann“.

Von Trainer Niko Kovac habe er eine neue Chance erhalten, zuletzt stand er bei der Klub-WM in allen fünf Partien auf dem Platz. Er habe sich „an die deutsche Mentalität gewöhnt, aggressiver zu sein und um jeden Ball zu kämpfen. Ich arbeite daran, trainiere und glaube, dass der Trainer viel zufriedener mit mir ist als zuvor.“