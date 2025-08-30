"Wenn er sich nicht identifiziert, musst du das Geld nehmen, Adiós"

Martin Hoffmann 30.08.2025 • 15:34 Uhr RB verliert mit Xavi Simons nach dem Abgang von Angreifer Benjamin Sesko einen weiteren Schlüsselspieler. Aus Sicht von Sami Khedira mangelte es bei dem Niederländer zuletzt an Identifikation.

RB Leipzig hat Jungstar Xavi Simons wie erwartet an die Premier League verloren - aus Sicht von Sami Khedira ein unvermeidlicher Schritt.

In seiner Rolle als Experte für DAZN bewertete der Weltmeister von 2014 den Transfer vor dem Anpfiff der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (LIVETICKER) mit deutlichen Worten.

Khedira sah Mangel an Identifikation bei Simons

Der 22 Jahre alte Simons sei „ein herausragender Fußballer, großartig“, betonte Khedira: „Nur: Wenn du eine andere Realität hast, dich woanders siehst und dich nicht mit deinem Verein identifizierst - das hat man in vielen Spielen gesehen -, dann musst du ihn gehen lassen, das Geld nehmen, Adiós.“

Im selben Atemzug merkte der 38 Jahre alte Khedira aber auch kritisch an, dass Leipzig selbst wieder mehr daran arbeiten müsse, eine Identität zu schaffen, um Spieler wie Simons zu halten: „Leipzig muss ein Stück weit für sich selber wieder die Identifikation des RB-Fußballs entdecken.“

Leipzig kassiert hohe Ablöse

Am Freitag war bekannt geworden, dass Simons mit sofortiger Wirkung zu Tottenham Hotspur wechselt. Leipzig hatte den niederländischen Nationalspieler erst im Januar von Paris Saint-Germain nach einer Leihe fest verpflichtet. Xavi kommt auf 78 Spiele für die Leipziger. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 24 Treffer vor.

RB verlor nach dem Abgang von Angreifer Benjamin Sesko (Manchester United) einen weiteren Schlüsselspieler, wird dafür aber mit einer Ablösesumme von kolportierten 60 Millionen Euro entschädigt.

