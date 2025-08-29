Fußball-Transfers: Fix! Neuer Klub für Xavi Simons

Vincent Wuttke 29.08.2025 • 18:02 Uhr Der Poker um Xavi Simons ist endgültig vorbei. Der Leipziger wechselt in die Premier League. Sowohl RB als auch sein neuer Klub bestätigen den Transfer.

Der Transfer-Poker um Xavi Simons ist vorbei! Der 22-Jährige wechselt von RB Leipzig in die Premier League und schließt sich Tottenham an, das bestätigten die Londoner am Freitag.

„Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, loszulegen. Davon habe ich schon lange geträumt. Es ist ein großartiger Verein, und als ich den Cheftrainer traf, wusste ich sofort, dass dies der richtige Ort für mich ist, sagte Xavi, der neben harter Arbeit und Disziplin auch “Flair in die Mannschaft bringen" will.

„Er kam als außergewöhnliches Talent und hat sich zu einem der besten Offensivspieler Europas entwickelt und mit seinen spielerischen Fähigkeiten war er eine der tragenden Säulen“, wird RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Simons ist Leipzigs viertteuerster Abgang

Insider Fabrizio Romano hatte bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag berichtet, dass sich die Vereine auf eine Ablöse von 60 Millionen Euro für den Niederländer geeinigt haben.

Damit wird der Niederländer gemeinsam mit Christopher Nkunku und Naby Keita der viertteuerste Abgang in der Historie des Vereins. Für Josko Gvardiol (90 Millionen Euro), Benjamin Sesko (76,5 Millionen Euro) und Dominik Szoboszlai (70 Millionen Euro) kassierte der Bundesligist noch mehr Geld.

In diesem Sommer hat Leipzig nun schon knapp 150 Millionen Euro eingenommen, jedoch auch mehr als 110 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Bis vor wenigen Tagen galt Tottenhams Stadtrivale FC Chelsea als Topfavorit für den Transfer. Doch laut einem Sky-Bericht haben die Blues wohl kein offizielles Angebot für den Offensivkünstler der Leipziger eingereicht.

Simons kam für 50 Millionen Euro zu RB

„Xavi ist, so wie wir es verkündet haben, zu Vertragsgesprächen abgestellt. Er kann sich dort mit Vereinen austauschen“, sagte Trainer Ole Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Der 22-Jährige kam im Sommer 2023 nach Leipzig. Zunächst war er von PSG ausgeliehen. Im Januar 2025 kaufte ihn RB Leipzig dann für 50 Millionen Euro. In 78 Pflichtspielen kam der Nationalspieler auf 22 Treffer und 24 Vorlagen.