Neuer macht Transfer-Andeutung

Nick Woltemade erlebt gegen den FC Bayern ein schwieriges Spiel. Lob gibt es unter anderem von Manuel Neuer, der eine Andeutung bezüglich Transfers macht.

Manuel Neuer hat Nick Woltemade nach dem direkten Duell im Supercup gelobt. Der Kapitän des FC Bayern zeigte sich von dem Wunschspieler seines Vereins nach dem ersten Titelgewinn beeindruckt.

„Er ist ein sehr guter Spieler, der auch der Woltemessi ist“, sagte Neuer nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Gegenspieler Woltemade war ohne Tor geblieben, scheiterte zudem einmal aus kurzer Distanz am glänzend aufgelegten Neuer.

Der VfB-Angreifer sei „jemand der viel am Ball kann, unberechenbar ist und das gleiche gilt aber auch für Deniz Undav - zum Beispiel”, erklärte Neuer weiter. Gegen die Stuttgarter sei es „immer gefährlich“.

Neuer: „Habe im Gefühl, dass noch etwas passiert“

Woltemade hatte vor der Partie besonders im Fokus gestanden, weil sich der FC Bayern seit Wochen um eine Verpflichtung des 23-Jährigen bemüht.

Die VfB-Bosse hatten den Poker rund um den Supercup für beendet erklärt, die Bayern ließen zumindest eine Hintertür offen.

Ob der Bayern nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt?

Neuer machte zumindest eine Andeutung: „Ich habe im Gefühl, dass noch etwas passiert. Aber wie ich jeden Sommer sage: Wir vertrauen unseren Verantwortlichen. Sie erledigen ihre Hausaufgaben und wir konzentrieren uns auf den Fußball.“

Woltemade auch von Stuttgartern gelobt

Auf dem Platz hatte Woltemade vor allem im Duell mit Bayerns Innenverteidigern Dayot Upamecano und Jonathan Tah einen schweren Stand. Lob gab es dennoch auch aus den eigenen Reihen.

„Wir haben offen und transparent mit ihm gesprochen. Das hat er offenbar so aufgenommen, dass er gegen diese beiden extrem starken Gegenspieler das ganz ordentlich gemacht hat“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.