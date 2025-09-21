Bundesliga heute: Dortmund - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.09.2025 • 16:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund fordert zum Abschluss der 4. Bundesliga-Spieltages den VfL Wolfsburg.

Die Bilanz spricht eindeutig für den BVB um Trainer Niko Kovac. Seit dem Pokalfinale 2015 (3:1 für den VfL) gewann Wolfsburg nur zwei der folgenden 21 Pflichtspiele gegen Dortmund. Das soll sich unter dem neuen Trainer Paul Simonis ändern.

Dortmund - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der formstarke BVB geht mit einer Serie von elf Bundesliga-Partien ohne Niederlage (neun Siege, zwei Remis) in den Spieltag – ligaweit sammelte nur der FC Bayern im gleichen Zeitraum ebenso viele Zähler.

In jedem dieser elf Spiele traf Dortmund mindestens doppelt, eine Serie, die es zuletzt in der Meistersaison 1995/96 gab.

Sticht Guirassy erneut?

Offensiv ragen Julian Brandt (14 Scorerpunkte gegen Wolfsburg) und Karim Adeyemi (vier BL-Treffer gegen den VfL) als echte VfL-Spezialisten heraus, während Serhou Guirassy in acht Ligaspielen nacheinander netzte und gegen keinen Klub häufiger traf als gegen Wolfsburg (achtmal).

Wolfsburg hofft auf Eriksen

Für frischen Schwung beim VfL Wolfsburg soll Neuzugang Christian Eriksen sorgen: Der dänische Rekordnationalspieler erklärte unter der Woche, er sei „fit und bereit“ für ein mögliches Debüt im schwarz-gelben Hexenkessel.

Wird Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.