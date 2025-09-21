Bundesliga heute: Dortmund - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund fordert zum Abschluss der 4. Bundesliga-Spieltages den VfL Wolfsburg.
Bundesliga heute: Dortmund gegen Wolfsburg
Die Bilanz spricht eindeutig für den BVB um Trainer Niko Kovac. Seit dem Pokalfinale 2015 (3:1 für den VfL) gewann Wolfsburg nur zwei der folgenden 21 Pflichtspiele gegen Dortmund. Das soll sich unter dem neuen Trainer Paul Simonis ändern.
Dortmund - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker
Der formstarke BVB geht mit einer Serie von elf Bundesliga-Partien ohne Niederlage (neun Siege, zwei Remis) in den Spieltag – ligaweit sammelte nur der FC Bayern im gleichen Zeitraum ebenso viele Zähler.
In jedem dieser elf Spiele traf Dortmund mindestens doppelt, eine Serie, die es zuletzt in der Meistersaison 1995/96 gab.
Sticht Guirassy erneut?
Offensiv ragen Julian Brandt (14 Scorerpunkte gegen Wolfsburg) und Karim Adeyemi (vier BL-Treffer gegen den VfL) als echte VfL-Spezialisten heraus, während Serhou Guirassy in acht Ligaspielen nacheinander netzte und gegen keinen Klub häufiger traf als gegen Wolfsburg (achtmal).
Am Dienstag hatte Dortmund beim 4:4 in Turin nach 4:2-Führung in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore kassiert – ein Spektakel, das europaweit für Schlagzeilen sorgte, bei dem der eingewechselte Juve-Stürmer Dusan Vlahovic zum BVB-Schreck wurde.
Wolfsburg hofft auf Eriksen
Für frischen Schwung beim VfL Wolfsburg soll Neuzugang Christian Eriksen sorgen: Der dänische Rekordnationalspieler erklärte unter der Woche, er sei „fit und bereit“ für ein mögliches Debüt im schwarz-gelben Hexenkessel.
Wird Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen WOB im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.
Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
