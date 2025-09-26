Bundesliga heute: FC Bayern - Werder Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.09.2025 • 17:30 Uhr Der FC Bayern empfängt heute den SV Werder Bremen. Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern will am Freitagabend (20:30 Uhr im LIVETICKER) gegen Werder Bremen seine Siegesserie fortsetzen. Zum 117. Mal stehen sich die beiden Teams gegenüber - keine andere Bundesliga-Paarung gab es häufiger.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während Werder-Coach Horst Steffen nach vier Spieltagen erst vier Zähler sammelte, hat der von Vincent Kompany trainierte Rekordmeister bislang die volle Punkteausbeute mitgenommen.

Bayern - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Erstmals seit sieben Jahren gewann der FC Bayern seine ersten sieben Pflichtspiele. 18 Bundesliga-Tore nach vier Runden bedeuten einen Vereins- und Ligabestwert. Harry Kane stellte mit elf Scorerpunkten einen neuen Startrekord seit der Saison 2004/05 auf und könnte im 104. Pflichtspiel für die Münchner sein 100. Tor erzielen.

Auch Serge Gnabry reist mit fünf Punktspielbeteiligungen in Serie im Gepäck an. Abseits des Rasens sorgt Leihspieler João Palhinha für Schlagzeilen. Laut englischen Medien strebt der Portugiese nach seinem spektakulären Fallrückzieher im League Cup eine feste Zukunft bei Tottenham an und will nicht nach München zurückkehren. Gespräche zwischen beiden Klubs könnten im Winter folgen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Werder setzt auf Konter-Qualität und Jugend

Trotz des mäßigen Saisonstarts geht Bremen selbstbewusst ins Spiel. Seit Beginn der vergangenen Spielzeit holten nur die Bayern mehr Auswärtssiege (13) als Werder (10). Das 4:0 in Mönchengladbach war zudem der höchste Auswärtserfolg seit fünf Jahren. Allerdings kassierte Werder bisher die zweitmeisten Gegentore (zehn), nur Union Berlin hat noch mehr kassiert.

Im SPORT1-Interview betonte Romano Schmid, inzwischen dienstältester Werder-Profi, dass „Leidenschaft und konsequente Nadelstiche“ nötig seien, um in München zu bestehen. Der Österreicher musste sich zuletzt mit Transfergerüchten auseinandersetzen, will aber wieder „bei hundert Prozent“ sein und trotz seiner Premier-League-Träume bleibt er vorerst fokussiert auf Werder.

Meilensteine und Jubiläen im Blick

Mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und 335 Tagen stellt der FC Bayern München die älteste Startelf der Liga, während Werder Bremen mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und 46 Tagen nahezu drei Jahre jünger aufläuft. Joshua Kimmich und Leon Goretzka könnten jeweils ihr 300. Bundesliga-Spiel absolvieren. Kimmich würde dabei mit 217 Siegen einen neuen Bestwert erreichen.

Auf Seiten der Gäste will Marvin Ducksch seine gute Bilanz in Topspielen bestätigen, während Torhüter Michael Zetterer erneut unter Beweis stellen muss, dass die Defensive von Werder stabiler werden kann. Abseits des Platzes blickt der Klub zudem auf das 70-jährige Jubiläum von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge. Im SPORT1-Interview erinnerte dieser an frühere Krisenzeiten – ein historischer Kontrast zu Bayerns aktueller Serie unter Kompany.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird FC Bayern München gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }