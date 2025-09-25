Bundesliga: Kompany öffnet Tür für Boateng

Niklas Senger 25.09.2025 • 13:32 Uhr Hospitiert Jérôme Boateng bald beim FC Bayern? Vincent Kompany öffnet die Tür für seinen ehemaligen Mitspieler.

Trainer Vincent Kompany lässt auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Donnerstag aufhorchen und stellt das mögliche Hospitieren einer Bayern-Legende in Aussicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jérôme Boateng verkündete in der vergangenen Woche das Ende seiner Karriere. Mit 37 Jahren war der Weltmeister von 2014 zuletzt beim Linzer ASK aktiv und nach der Vertragsauflösung Mitte August ohne neuen Verein. Kürzlich erklärte Boateng in einem Interview, dass er eine Trainerkarriere anstrebt.

Kompany offen für Boateng-Hospitation

Als Vorbild machte der frühere Verteidiger dabei Kompany aus, der kurz nach seiner aktiven Karriere Erfolge als Trainer feierte. „Vincent ist ein tolles Beispiel dafür, wie es ein ehemaliger Spieler zu einem großartigen Trainer gebracht hat“, erklärte er.

Vorerst scheint zumindest ein Besuch beim FC Bayern, für den Boateng zwischen 2011 und 2021 auflief, möglich zu sein. „Ja klar, für ein paar Wochen kann er zu uns kommen und seine Erfahrungen als Top-Verteidiger einbringen“, sagte Kompany zum möglichen Hospitieren von Boateng.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kompany: „Unsere Spieler wollen immer noch lernen“

Weiter führte er aus: „Ich würde immer dazu einladen, es ist sehr wertvoll. Ich würde jede Bayern-Legende mit guten Intentionen einladen, um eine Woche mit uns zu verbringen und ihre Erfahrungen zu teilen. Unsere Spieler wollen immer noch lernen, das dürfen wir nie vergessen.“

Bereits zu aktiven Zeiten spielten Boateng und Kompany in der Innenverteidigung zusammen. Zunächst beim Hamburger SV und später bei Manchester City.