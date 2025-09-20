Nach Karriere-Ende: Boateng will Trainer werden

SID 20.09.2025 • 06:32 Uhr Der Weltmeister von 2014 hat seinen Plan klar vor Augen.

Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat nach der Verkündung seines Karriere-Endes einen klaren Plan. "Ich möchte Trainer im Profifußball werden", sagte der 37-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag. "Kürzlich habe ich erfolgreich den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz absolviert. Jetzt möchte ich die A-Lizenz und den Fußball-Lehrer machen und so bald wie möglich als Assistenztrainer bei einem Verein beginnen."

Am Freitag hatte Boateng via Instagram seine Spielerkarriere für beendet erklärt. "Ich habe lange gespielt, für große Klubs und mein Land. Ich habe gelernt, gewonnen, verloren und bin dadurch gewachsen", sagte er: "Fußball hat mir viel gegeben, nun ist es Zeit weiterzuziehen. Nicht, weil ich muss, sondern, weil ich bereit bin."