Bundesliga: Musiala, Davies & Ito: Eberl mit Verletzungsupdates

Johannes Vehren 26.09.2025 • 09:37 Uhr Dem FC Bayern fehlen aktuell mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito drei Stars. Sportvorstand Max Eberl gibt Verletzungsupdates und macht Hoffnung.

Der Kader des FC Bayern ist seit einiger Zeit dezimiert. Das liegt vor allem an den vielen verletzten Spielern. Unter anderem fehlen Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito seit langer Zeit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sportvorstand Max Eberl gab sich im Gespräch mit Sky optimistisch, was die Comebacks angeht: „Wir haben die ernsthafte Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können.“

Drei schwere Verletzungen

Alle drei Stars werden sehnlichst zurückerwartet. Davies riss sich während der Länderspielperiode im März bei der kanadischen Nationalmannschaft das Kreuzband im rechten Knie.

Nur ein paar Tage später zog sich Ito im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli eine Fraktur des rechten Mittelfußes zu.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eberl macht Hoffnung

Musiala wurde im Viertelfinale der Klub-WM im Spiel gegen Paris Saint-Germain von Keeper Gianluigi Donnarumma abgeräumt. Bei dem Zusammenprall brach sich der Bayern-Star das linke Wadenbein.