BVB: Neuer Vertrag? Schlotterbeck äußert sich

Maximilian Huber 26.09.2025 • 13:51 Uhr Der Vertrag von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund läuft im Sommer 2027 aus. Nun hat sich der deutsche Nationalspieler zu den anhaltenden Spekulationen über eine vorzeitige Verlängerung geäußert.

Um die Zukunft von Nico Schlotterbeck gibt es schon seit längerer Zeit Gerüchte. Der deutsche Nationalspieler ist nur noch bis 2027 an Borussia Dortmund gebunden, der Verein soll aber längst an einer Verlängerung des Vertrages basteln. Nun hat sich der 25-Jährige selbst zu dieser Thematik geäußert.

„Bisher gibt es nichts zu verkünden. Ich habe ja schonmal gesagt: Der BVB wird natürlich mein erster Ansprechpartner sein und dann muss man schauen, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln“, betonte Schlotterbeck in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Kovac: „Ich gehe davon aus, dass es klappt“

Welche Rolle hat die sportliche Situation des BVB bei seiner Entscheidung? „Es macht natürlich einen Unterschied, ob du im März auf dem elften Platz stehst, was nicht mein Anspruch war, oder jetzt wieder in der Champions League spielst. Ich kann jetzt nur sagen: Ich fühle mich wohl“, beantwortete Schlotterbeck eine entsprechende Frage.

Trainer Niko Kovac gab sich derweil zuversichtlich, dass Schlotterbeck seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben verlängern werde. „Das ist eine Frage für Sebastian Kehl. Ich weiß nicht, wie weit der Austausch ist. Ich als Trainer würde mich aber sehr freuen, wenn er verlängert. Sie sollen Gas geben. Ich gehe davon aus, dass es klappt“, sagte Kovac.

