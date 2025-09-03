"Das hat mich geprägt": Das verbindet Díaz mit dem FC Bayern

Niklas Senger 03.09.2025 • 20:45 Uhr Luis Díaz trifft beim FC Bayern München auf große Erwartungen. Positive Erinnerungen an den Klub reichen bereits bis in die Jugend des Kolumbianers zurück.

Lange Jahre wirbelten Leroy Sané und Kingsley Coman auf den Flügelpositionen des FC Bayern München. In diesem Sommer endete das Kapitel für beide Routiniers. Während der FCB insgesamt nur zwei Neuzugänge für die Offensive verpflichtete, ließ man sich vor allem die Dienste eines neuen Hoffnungsträgers viel Geld kosten.

Für rund 75 Millionen Euro wechselte Luis Díaz vom FC Liverpool zum Rekordmeister der Bundesliga. Dort tritt der Kolumbianer nicht nur in den Fußstapfen von Sané und Coman, sondern auch in denen der legendären Flügelzange Arjen Robben und Franck Ribéry.

„Ich habe schon immer sehr viel Fußball geschaut. Wenn ich zu Hause bin, gucke ich eigentlich immer alles. Meine ersten Erinnerungen an den FC Bayern sind Robben und Ribéry“, wird Díaz in der September-Ausgabe des Clubmagazins 51 zitiert.

Doch die positiven Erinnerungen des 28-Jährigen gehen demnach über das Robbery-Duo hinaus. „Und dann war da auch ein Spieler namens ‚Schweinsteiger‘, oder so, ja?“, meinte Díaz und erklärte: „An das Champions-League-Finale 2013, das Bayern gegen Dortmund gewonnen hat, kann ich mich sehr gut erinnern. Das hat mich geprägt.“

Ex-Bayern-Star gratuliert Díaz zu Wechsel

Díaz selbst ist das Gewinnen von Titeln auf höchster europäischer Ebene bereits gewöhnt. Nachdem der Flügelspieler 2015 als Volljähriger immer noch beim Amateurverein seiner Nachbarstadt Albania spielte, nahm die Karriere in den folgenden Jahren einen raketenhaften Aufstieg. 2019 wechselte Díaz erstmals ins Ausland und verließ Kolumbien in Richtung des FC Porto, 2022 ging es weiter zum FC Liverpool. Insgesamt zehn nationale Titel konnte er bei diesen beiden Stationen gewinnen.