FC Bayern: Díaz gelingt Historisches gegen den HSV

Luis Díaz nahm den Ball rund 25 Meter vor dem Tor an, zog kurz vor der Strafraumkante leicht in die Mitte und drückte ab. HSV-Innenverteidiger Luka Vuskovic fälschte den Schuss noch unhaltbar zum zwischenzeitlichen 4:0 für den FC Bayern beim 5:0-Erfolg ab (29.).
Díaz gelingt Historisches
Damit traf Díaz auch in seinem dritten Bundesligaspiel für die Münchner und dem Neuzugang gelang Historisches.
FC Bayern: Díaz wie Toni und Mandzukic
Denn im Trikot des deutschen Rekordmeisters gelang dies laut Opta nur Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) und Mario Mandzukic (2012). Nicht einmal Legenden wie Gerd Müller, Robert Lewandowski oder Harry Kane schafften dieses Kunststück.
Der 28-Jährige hat damit einen Traumstart an der Isar hingelegt. Er steht nun bei drei Treffern und zwei Assists in der Liga.
Zudem steuerte er beim Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart ein Tor bei. Nur im DFB-Pokal blieb der Linksaußen ohne eigenes Erfolgserlebnis.
Dabei gab es nach dem 75-Millionen-Transfer des Nationalspielers durchaus Kritik einiger Fans und Experten. Der ehemalige Star des FC Liverpool hat diese vorerst verstummen lassen.