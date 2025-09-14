Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Díaz gelingt Historisches gegen den HSV

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Díaz gelingt Historisches

Luis Díaz trifft auch gegen den HSV. Damit gelingt ihm ein historisch guter Start.
Luis Díaz vom FC Bayern München hat nach dem Sieg von Kolumbien im WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien seine Dance-Moves gezeigt.
SPORT1
Luis Díaz trifft auch gegen den HSV. Damit gelingt ihm ein historisch guter Start.

Luis Díaz nahm den Ball rund 25 Meter vor dem Tor an, zog kurz vor der Strafraumkante leicht in die Mitte und drückte ab. HSV-Innenverteidiger Luka Vuskovic fälschte den Schuss noch unhaltbar zum zwischenzeitlichen 4:0 für den FC Bayern beim 5:0-Erfolg ab (29.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit traf Díaz auch in seinem dritten Bundesligaspiel für die Münchner und dem Neuzugang gelang Historisches.

FC Bayern: Díaz wie Toni und Mandzukic

Denn im Trikot des deutschen Rekordmeisters gelang dies laut Opta nur Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) und Mario Mandzukic (2012). Nicht einmal Legenden wie Gerd Müller, Robert Lewandowski oder Harry Kane schafften dieses Kunststück.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der 28-Jährige hat damit einen Traumstart an der Isar hingelegt. Er steht nun bei drei Treffern und zwei Assists in der Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem steuerte er beim Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart ein Tor bei. Nur im DFB-Pokal blieb der Linksaußen ohne eigenes Erfolgserlebnis.

Dabei gab es nach dem 75-Millionen-Transfer des Nationalspielers durchaus Kritik einiger Fans und Experten. Der ehemalige Star des FC Liverpool hat diese vorerst verstummen lassen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite