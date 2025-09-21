Newsticker
FC Bayern gibt Kim-Update

Bayern gibt Update zu Kim

Minjae Kim muss im Spiel gegen Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt werden. Nun nennt der FC Bayern das Ergebnis einer genaueren Untersuchung.
Der FC Bayern legt den besten Saisonstart der Liga-Geschichte hin. Sind die Münchner überhaupt zu stoppen? St. Paulis Präsident Oke Göttlich wagt eine Prognose.
Maximilian Lotz
Minjae Kim muss im Spiel gegen Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt werden. Nun nennt der FC Bayern das Ergebnis einer genaueren Untersuchung.

Der FC Bayern kann im Fall des angeschlagenen Minjae Kim aufatmen. Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, liegt beim Südkoreaner keine strukturelle Verletzung vor.

Der 28-Jährige werde in den kommenden Tagen jedoch erst einmal eine Pause einlegen.

Kim war beim 4:1-Sieg der Bayern bei der TSG Hoffenheim im zweiten Durchgang mit Wadenproblemen ausgewechselt worden.

Bayern mit Personalsorgen in der Defensive

Insbesondere in der Abwehr plagen die Bayern aktuell einige Sorgen.

Neben den Langzeitverletzten Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fehlt aktuell auch Josip Stanisic (Innenbandverletzung im Knie).

Raphael Guerreiro, der wegen einer Bauchmuskelverletzung den Champions-League-Auftakt gegen Chelsea verpasst hatte, kehrte gegen Hoffenheim in den Kader zurück.

Die Bayern eröffnen am kommenden Freitag den 5. Spieltag der Bundesliga mit der Partie gegen Werder Bremen.

