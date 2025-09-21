FC Bayern gibt Kim-Update

Maximilian Lotz 21.09.2025 • 11:40 Uhr Minjae Kim muss im Spiel gegen Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt werden. Nun nennt der FC Bayern das Ergebnis einer genaueren Untersuchung.

Der FC Bayern kann im Fall des angeschlagenen Minjae Kim aufatmen. Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, liegt beim Südkoreaner keine strukturelle Verletzung vor.

Der 28-Jährige werde in den kommenden Tagen jedoch erst einmal eine Pause einlegen.

Kim war beim 4:1-Sieg der Bayern bei der TSG Hoffenheim im zweiten Durchgang mit Wadenproblemen ausgewechselt worden.

Bayern mit Personalsorgen in der Defensive

Insbesondere in der Abwehr plagen die Bayern aktuell einige Sorgen.

Neben den Langzeitverletzten Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fehlt aktuell auch Josip Stanisic (Innenbandverletzung im Knie).

Raphael Guerreiro, der wegen einer Bauchmuskelverletzung den Champions-League-Auftakt gegen Chelsea verpasst hatte, kehrte gegen Hoffenheim in den Kader zurück.