"Größer als alle anderen": Fan-Ärger wegen Bayern-Trikot

Stefan Kumberger , Julius Schamburg 26.09.2025 • 23:06 Uhr Proteste in der Allianz Arena. Die Fans des FC Bayern fordern rot-weiße Trikots und senden eine klare Botschaft an den Verein.

Die Fans des FC Bayern haben ihren Unmut über die jüngsten Trikots des deutschen Rekordmeisters kundgetan und sich für ein dauerhaftes Heimtrikot mit hohem Wiedererkennungswert eingesetzt.

Beim Bundesliga-Duell mit dem SV Werder Bremen (4:0) rollten die Bayern-Fans ein XXL-Trikot aus. Das Jersey war schlicht und in Rot gehalten, die obligatorischen weißen Streifen an den Schultern durften jedoch nicht fehlen.

Klare Botschaft der Bayern-Fans

„Ein Trikot. Größer als alle anderen“, stand auf einem Banner in der Münchner Südkurve geschrieben.

Der Trikotvorschlag „soll die Konstante der Vereinsphilosophie als mitgliedergeführter Weltverein widerspiegeln und in leuchtendem FC-Bayern-Rot mit weißem Kragen gestaltet sein“, heißt es auf der Website Faszination Fankurve.

So reagiert Dreesen auf den Fan-Protest

Nach dem Spiel reagierte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen auf SPORT1-Nachfrage auf die Fan-Proteste und erklärte: „Wir haben einen offenen Austausch mit den Fans. Wir kennen ihre Anliegen. Natürlich ist das ein Thema, das wir ernst nehmen.“

Der CEO des Rekordmeisters verwies allerdings auch darauf, dass man „im Übrigen gerade ein rot-weißes Trikot“ habe, das aktuelle Heimtrikot, „das ist nur nicht so, wie sich die Fans das gewünscht hätten. Wir werden sehen, wie wir nächste Saison mit dem Heimtrikot spielen.“

Grundsätzlich zeigte Dreesen Verständnis für die Fans. „Ich könnte jetzt einfache Attribute wie Meinungsfreiheit nennen...Es ist total okay, dass die Fans den Unmut und ihre Meinung äußern“, meinte er: „Allerdings sind wir in einem Austausch und es nicht so überraschend gewesen-dieses Trikot, das wir gerade haben.“

Immer wieder Kritik am Bayern-Trikot

Die Münchner Südkurve setzt sich schon seit vielen Jahren für rot-weiße Trikots ein - jüngst wich der Verein mehrmals davon ab.

