FC Bayern: Monster-Rekord für Kane! Besser als Ronaldo und Haaland

Julius Schamburg 26.09.2025 • 22:09 Uhr Harry Kane stellt den nächsten Rekord auf. Der Stürmer vom FC Bayern reiht sich auch gegen Bremen zweifach in die Torschützenliste ein und knackt damit die Bestmarke von Cristiano Ronaldo und Erling Haaland.

Nächste historische Marke geknackt: Harry Kane ist einfach nicht zu stoppen.

Der Stürmerstar des FC Bayern hat beim 4:0 (2:0) gegen den SV Werder Bremen einen Doppelpack für die Münchner erzielt und einen beeindruckenden Rekord aufgestellt.

FC Bayern: Kane sticht Ronaldo und Kane aus

Im Wiesn-Heimspiel erzielte der Engländer sein 100. Pflichtspieltor für die Bayern - und das in seinem erst 104. Pflichtspiel.

Noch nie konnte ein Spieler schneller 100 Pflichtspieltore erzielen, Cristiano Ronaldo und Erling Haaland benötigten je 105 Spiele. „Brutal, oida!“, befand der FCB selbst bei X.

„Es ist verrückt, ehrlich gesagt“, meinte der Rekordmann bei Sky: „Es ist eine Ehre, 100 Tore für diesen Klub erreicht zu haben. 100 Tore, so schnell, das ist etwas, auf das ich wirklich stolz bin. Aber wie ich immer sagen: Weiter geht‘s. Ich hoffe, dass ich die nächsten 100 Tore so schnell wie möglich schaffe.“

Kane eiskalt! „Brutal. Wahnsinn.“

Zunächst brachte Jonathan Tah die Bayern nach einer Ecke mit einem Hackentor in Führung (22.), ehe die große Kane-Show begann.

Die Tormaschine des FC Bayern erhöhte vor dem Pausenpfiff vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (45.). Damit verwandelte der Engländer auch seinen 18. Elfmeter in der Bundesliga und baute seinen Strafstoß-Rekord weiter aus.

Mit seinen Bestmarken versetzte er auch die Teamkollegen in Staunen. „Den musst du mal im Training sehen“, schwärmte Tom Bischof bei Sky über Kanes Elfer-Technik: „Da haut der einen nach dem anderen rein. Mit einer Präzision. Egal wo der Torwart hinspringt, der ist immer drin. Brutal. Wahnsinn.“

Kane toppt Ronaldo und Haaland

Nach Wiederanpfiff setzte Kane noch einen drauf und pulverisierte den nächsten Rekord: In der 65. Minute traf der 32-Jährige zum 3:0 und schnappte damit Ronaldo und Haaland die Bestmarke weg. In der 78. Minute hatte Kane dann Feierabend.

In der Schlussphase traf Konrad Laimer noch zum 4:0-Endstand (88.).