Kontrollausschuss leitet Untersuchung gegen Baumgart ein

SID 22.09.2025 • 11:38 Uhr Dem Coach der Eisernen drohen nach seinem emotionalen Ausbruch Konsequenzen.

Steffen Baumgart droht wegen seiner Mittelfinger-Geste im Spiel bei Eintracht Frankfurt ein Nachspiel. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) leitete wegen des Vorfalls eine Untersuchung gegen den Trainer von Union Berlin ein und forderte ihn zu einer schriftlichen Stellungnahme auf. Die Aktion ereignete sich nach dem Anschlusstreffer der Eintracht per Elfmeter zum 3:4-Endstand.

Baumgart spielte die von Fernsehkameras eingefangene Mittelfinger-Geste nach dem Sieg seines Teams herunter. Er mache sich keine Sorgen bezüglich weiterer Konsequenzen. "Ich habe ins Leere geguckt, das ging in keine Richtung, also alles gut. Das war eine Emotion, die ich aufgrund des Videobeweises und der vorherigen Situation hatte", erklärte der Trainer.