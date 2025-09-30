Matthäus überrascht mit Thomas-Müller-Vergleich

Niklas Senger 30.09.2025 • 10:48 Uhr Lothar Matthäus zeigt sich nicht überrascht vom starken Comeback von Nico Schlotterbeck. Der TV-Experte vergleicht den BVB-Star zudem mit Bayern-Ikone Thomas Müller. Auch bei Harry Kane gerät er ins Schwärmen.

Borussia Dortmund befindet sich in bestechender Form. Die letzte Niederlage in der Bundesliga stammt mittlerweile bereits vom 26. Spieltag der vorherigen Saison.

Seit zwei Spielen kann der BVB jetzt auch wieder auf Abwehrsäule Nico Schlotterbeck zurückgreifen, der nach seinem Meniskusriss wieder zur Mannschaft gehört.

Großes Lob bekommt der Innenverteidiger von TV-Experte Lothar Matthäus, der Schlotterbeck sogar mit einer Legende der Bundesliga vergleicht.

„Was ein Thomas Müller für Bayern war, ist Schlotterbeck für den BVB“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky und ergänzte: „Er ist ein Mentalitätsspieler, den Dortmund in der Zukunft braucht, mit dem sie verlängern wollen.“

Zwar ist Schlotterbeck selbst erst 25 Jahre alt, dennoch ist er bereits ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der „die notwendige Einstellung und die Qualität“ mitbringe und so laut Matthäus „auch ein Vorbild für die Mannschaft“ sei. „Mich überrascht es nicht, dass er zurückkommt und sofort performt.“

Matthäus traut Kane Lewandowski-Rekord zu

Ein weiterer Spieler, der zum Saisonstart für Furore sorgt, geht für den FC Bayern auf Rekordjagd.

„Über Harry Kane wird seit zwei Jahren in Deutschland gesprochen. Im Endeffekt ist es so, dass die Superlative irgendwann mal ausgehen“, schwärmte Matthäus vom Stürmer.

In fünf Bundesliga-Spielen traf Kane schon zehnmal ins Netz und ist damit auf Kurs, den Saisonrekord von Robert Lewandowski zu übertreffen, der 2020/2021 41 Tore erzielte.

