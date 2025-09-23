Nächster Verletzungsrückschlag für den FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagmittag bekanntgab, fällt Jonas Urbig vorerst aus.
Bayern-Keeper fällt verletzt aus
Der FC Bayern muss vorerst auf Torhüter Jonas Urbig verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Training des deutschen Rekordmeisters.
Der 22-Jährige habe sich im Training einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zugezogen, so der FC Bayern weiter. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des Klubs.
Zuletzt hatten die Münchner zudem den Ausfall von Josip Stanisic und Raphael Guerreiro bekanntgegeben. Letzterer befindet sich bereits wieder im Mannschaftstraining.