Nächster Verletzungsrückschlag für den FC Bayern

Bayern-Keeper fällt verletzt aus

Der FC Bayern muss vorerst auf Torhüter Jonas Urbig verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Training des deutschen Rekordmeisters.
Zaubern die Bayern bald in diesem Retro-Look auf dem Platz? Das Portal "Footyheadlines" leakte jetzt erste Bilder.
SPORT1
Der FC Bayern muss vorerst auf Torhüter Jonas Urbig verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Training des deutschen Rekordmeisters.

Nächster Verletzungsrückschlag für den FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagmittag bekanntgab, fällt Jonas Urbig vorerst aus.

Der 22-Jährige habe sich im Training einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zugezogen, so der FC Bayern weiter. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des Klubs.

Zuletzt hatten die Münchner zudem den Ausfall von Josip Stanisic und Raphael Guerreiro bekanntgegeben. Letzterer befindet sich bereits wieder im Mannschaftstraining.

