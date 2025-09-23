SPORT1 23.09.2025 • 14:05 Uhr Der FC Bayern muss vorerst auf Torhüter Jonas Urbig verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Training des deutschen Rekordmeisters.

Nächster Verletzungsrückschlag für den FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagmittag bekanntgab, fällt Jonas Urbig vorerst aus.

Der 22-Jährige habe sich im Training einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zugezogen, so der FC Bayern weiter. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des Klubs.