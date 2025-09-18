Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Bayern verkündet Stanisic-Diagnose

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern verkündet Stanisic-Diagnose

Josip Stanisic wird dem FC Bayern bis auf Weiteres fehlen. Der 25-Jährige verletzte sich gegen Chelsea am Knie.
Die Bayern stehen vor ihrem ersten Spiel in der Champions League in der neuen Saison. Beim Training ist die Laune ausgelassen - und Neuzugang Jackson wird direkt in die Mannschaftrituale aufgenommen.
Johannes Behm
Josip Stanisic wird dem FC Bayern bis auf Weiteres fehlen. Der 25-Jährige verletzte sich gegen Chelsea am Knie.

Sorgen um Josip Stanisic: Der Verteidiger des FC Bayern hat sich beim 3:1 in der Champions League gegen den FC Chelsea eine „Teilverletzung des Innenbands“ am rechten Knie zugezogen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Donnerstag und teilte zudem mit, dass der 25-Jährige deshalb „vorerst ausfallen“ werde.

Stanisic war in der 51. Minute ausgewechselt worden, hatte sich nach der Partie allerdings noch optimistisch gezeigt. Beim Verlassen der Allianz Arena hatte der Abwehrspieler noch leichte Entwarnung gegeben.

„Alles gut, kann spielen“, hatte Stanisic nach der Partie im Vorbeigehen zu den anwesenden Journalisten gesagt - und damit wohl auf das kommende Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim angespielt. Diese Hoffnung hat sich nun allerdings zerschlagen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite