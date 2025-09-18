Champions League: Bayern verkündet Stanisic-Diagnose

Sorgen um Josip Stanisic: Der Verteidiger des FC Bayern hat sich beim 3:1 in der Champions League gegen den FC Chelsea eine „Teilverletzung des Innenbands“ am rechten Knie zugezogen.
Bayern verkündet Stanisic-Diagnose
Josip Stanisic wird dem FC Bayern bis auf Weiteres fehlen. Der 25-Jährige verletzte sich gegen Chelsea am Knie.
Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Donnerstag und teilte zudem mit, dass der 25-Jährige deshalb „vorerst ausfallen“ werde.
Stanisic war in der 51. Minute ausgewechselt worden, hatte sich nach der Partie allerdings noch optimistisch gezeigt. Beim Verlassen der Allianz Arena hatte der Abwehrspieler noch leichte Entwarnung gegeben.
„Alles gut, kann spielen“, hatte Stanisic nach der Partie im Vorbeigehen zu den anwesenden Journalisten gesagt - und damit wohl auf das kommende Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim angespielt. Diese Hoffnung hat sich nun allerdings zerschlagen.