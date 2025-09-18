Champions League: Bayern verkündet Stanisic-Diagnose

Johannes Behm 18.09.2025 • 14:31 Uhr Josip Stanisic wird dem FC Bayern bis auf Weiteres fehlen. Der 25-Jährige verletzte sich gegen Chelsea am Knie.

Sorgen um Josip Stanisic: Der Verteidiger des FC Bayern hat sich beim 3:1 in der Champions League gegen den FC Chelsea eine „Teilverletzung des Innenbands“ am rechten Knie zugezogen.

Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Donnerstag und teilte zudem mit, dass der 25-Jährige deshalb „vorerst ausfallen“ werde.

Stanisic war in der 51. Minute ausgewechselt worden, hatte sich nach der Partie allerdings noch optimistisch gezeigt. Beim Verlassen der Allianz Arena hatte der Abwehrspieler noch leichte Entwarnung gegeben.