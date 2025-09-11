Platzte ein BVB-Megadeal wegen dieser OP?

Luca Utz 11.09.2025 • 11:53 Uhr Borussia Dortmund hatte in diesem Sommer angeblich ein Mega-Angebot für Maximilian Beier vorliegen. Dass der 22-Jährige trotz einer überaus lukrativen Summe den Verein nicht verließ, lag wohl an einer Verletzung.

Maximilian Beier hätte wohl in diesem Jahr beinahe Borussia Dortmund verlassen. Einen Abgang verhinderte dem Vernehmen nach die Verletzung von Neuzugang Fábio Silva - deren Ausmaß erst beim Medizincheck des Portugiesen entdeckt wurde.

Wie die Bild berichtet, habe sich der Neuzugang kurz vor dem Wechsel zu den Schwarz-Gelben einer Operation unterzogen. Die Adduktorenverletzung, welche Silva vorerst außer Gefecht setzt, soll Dortmunds Sportchef Lars Ricken empört haben. Offenbar verhinderte sie auch den überaus lukrativen Verkauf von Beier.

Neuzugang Silva fehlt noch bis Ende September

Silva und Beier besetzten die gleiche Position. Laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten hätten die Dortmunder Letzteren wohl abgegeben, wenn der Portugiese von Beginn an fit gewesen wäre.

Der 23 Jahre alte Neuzugang fällt dem Vernehmen nach jedoch noch bis Ende September aus, weswegen man sich gegen einen Verkauf des deutschen Nationalspielers entschieden habe.

Dabei soll dem BVB angeblich ein Angebot über 70 Millionen Euro vom englischen FC Brentford vorgelegen haben. Eine echte Megasumme, die den Kaufpreis des Stürmers vor einem Jahr mehr als verdoppelt hätte. Beier kam 2024 für 30 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim.

Kovac legte Veto ein

Beier selbst soll zufrieden damit sein, weiterhin im BVB-Dress aufzulaufen. Auch Dortmund-Coach Niko Kovac wollte den 22-Jährigen nicht abgeben. Er betonte, dass der Stürmer ein wichtiger Bestandteil seiner Mannschaft sei.