Neuer BVB-Kapitän? Schlotterbeck wird deutlich

Maximilian Huber 26.09.2025 • 08:24 Uhr Emre Cans Zukunft bei Borussia Dortmund ist ungewiss. Wird im Falle eines Abgangs des Mittelfeldspielers Nico Schlotterbeck der neue Kapitän des BVB? Der Verteidiger stärkt Can den Rücken.

Seit Mitte Juni fehlt Emre Can dem BVB aufgrund von Adduktorenbeschwerden. Der 31-Jährige befindet sich bei Borussia Dortmund in seinem letzten Vertragsjahr, seine Zukunft ist ungeklärt.

Sollte Can nach der laufenden Saison keinen neuen Vertrag mehr beim BVB erhalten, bräuchten die Schwarz-Gelben auch einen neuen Mannschaftskapitän. Ein potenzieller Kandidat wäre dafür Leistungsträger Nico Schlotterbeck, der ohnehin als Leader auf dem Platz vorangeht und bei den Fans höchstes Ansehen genießt. Übernimmt der Verteidiger ab kommendem Sommer das Amt seines Teamkollegen, der dieses seit 2023 innehat?

„Das Thema kommt immer wieder im Umfeld des BVB, das bekomme ich mit. Ich habe ein extrem enges Verhältnis mit Emre. So wie er das Kapitänsamt ausfüllt, da kann sich jeder etwas abschauen. Er hat eine gewisse Vita, eine gewisse Aura in der Kabine. Er wird von jedem respektiert, weil er ein sehr guter Mensch ist“, erklärte Schlotterbeck im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

BVB-Kapitän wäre „eine große Ehre“

Der 25-Jährige stellte klar, selbst „nicht eitel“ zu sein. „Kapitän zu werden, treibt mich nicht an, auch wenn es natürlich eine große Ehre wäre bei diesem Klub. Aber darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil wir mit Emre einen großartigen Kapitän haben.“

