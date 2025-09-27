Newsticker
"Wäre fantastisch": Rekordmann Kane will Lewandowski-Rekord

Kane nimmt Lewandowski ins Visier

Bayerns Stürmerstar Harry Kane hält es für „möglich“, die legendären 41 Treffer von Robert Lewandowski zu knacken.
Harry Kane erzielte in seinem 104. Spiel für den FC Bayern sein 100. Tor - damit knackt der Engländer den Rekord von Cristiano Ronaldo (105 Spiele) und ist nun der Spieler, der 100 Tore für einen europäischen Verein am schnellsten erreicht hat.
SID
Nach seinem Europarekord hat Stürmerstar Harry Kane gleich die nächste Bestmarke ins Visier genommen. Er strebe „auf jeden Fall“ die 41 Bundesliga-Tore an, die Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 ebenfalls für den FC Bayern erzielt hatte, berichtete der Münchner nach seinem Doppelpack beim 4:0 (2:0) gegen Werder Bremen: „Das wäre ein weiterer fantastischer Rekord.“

Und für Supermann Kane sicher nicht unerreichbar. „Ich habe zehn Tore in fünf Spielen geschossen. Wenn ich so weitermache, ist es natürlich möglich“, sagte er schmunzelnd. Aber klar: „Jede Saison ist ein Marathon. Wir sind gut gestartet, wir sind gut unterwegs, aber natürlich kann viel passieren und wir müssen auf alles vorbereitet sein.“

Lewandowski brauchte nur 29 Spiele

Kane scheint für alle Eventualitäten gerüstet. Gegen Bremen erreichte er in seinem erst 104. Pflichtspiel für die Bayern die Marke von 100 Toren - schneller war im 21. Jahrhundert keiner. In acht Partien dieser Spielzeit hat Kane wettbewerbsübergreifend schon 15-mal getroffen.

Und eine Parallele zu Lewandowskis Rekordlauf gibt es auch: Zehn Tore nach fünf Spielen wie Kane hatte auch „Lewa“ vor fünf Jahren auf dem Konto. In den darauffolgenden fünf Spielen traf der Pole übrigens „nur“ dreimal. Besonders bemerkenswert: Lewandowski benötigte für seinen Rekord, mit dem er den legendären „Bomber“ Gerd Müller übertraf (40 Tore 1971/72), lediglich 29 Spiele.

