Bundesliga: Virkus-Nachfolger in Mönchengladbach offenbar gefunden

Maximilian Huber 13.10.2025 • 14:05 Uhr Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Roland Virkus offenbar fündig geworden. Der Deal mit Salzburgs Sportgeschäftsführer Rouven Schröder soll sich auf der Zielgeraden befinden.

Auf der Suche nach einem Nachfolger des geschiedenen Geschäftsführers Roland Virkus ist Borussia Mönchengladbach offenbar fündig geworden.

Wie unter anderem die Salzburger Nachrichten berichten, wird Rouven Schröder, derzeit noch Sportgeschäftsführer bei Red Bull Salzburg, an den Niederrhein wechseln und in die Bundesliga zurückkehren.

Gladbach müsste Ablöse für Schröder zahlen

Schon seit einigen Tagen hielten sich die Gerüchte um ein Engagement Schröders in Mönchengladbach hartnäckig, nun soll der Abschied des 49-Jährigen in Salzburg „endgültig beschlossene Sache“ sein.

In Salzburg steht Schröder noch bis zum 31. Dezember 2028 unter Vertrag, weshalb Gladbach eine Ablöse nach Österreich überweisen muss. Diese beträgt laut Bild bis zu 1,5 Millionen Euro.

Der 49-Jährige war erst im Dezember des vergangenen Jahres aus Deutschland nach Österreich gewechselt. Zuvor arbeitete er unter anderem als Sportdirektor bei RB Leipzig (2023-2024), beim FC Schalke 04 (2021-2022) und bei Werder Bremen (2014-2016) sowie als Vorstand Sport beim 1. FSV Mainz 05 (2016-2020).

Gladbach legt Horror-Start hin

Vor rund zwei Wochen war Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach aus seiner verantwortungsvollen Position zurückgetreten, nachdem der Klub in der Bundesliga einen kapitalen Fehlstart hingelegt hatte.