"Charakterschwein": Bayern-Fans mit Protest gegen Boateng

Maximilian Huber , Jonas Nohe , Manfred Sedlbauer 18.10.2025 • 19:53 Uhr Jérôme Boateng plant eine Trainerlaufbahn und will beim FC Bayern hospitieren. Zahlreiche Fans des deutschen Rekordmeisters protestieren gegen die geplante Hospitanz - mit mehr als deutlichen Worten.

Die aktive Fanszene des FC Bayern München hat ein klares Zeichen gegen die geplante Hospitanz von Jérôme Boateng beim deutschen Rekordmeisters gesetzt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit im Topspiel zwischen Bayern und Borussia Dortmund präsentierte ein Teil der Münchner Fanszene mehrere große Banner - auf denen sich deutliche Worte gegen Boateng richteten.

„Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit - Boateng, verpiss dich“, sowie „Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein - kein Platz mehr für Boateng!“, war auf den großen Bannern unter anderem zu lesen.

Boateng sorgte für negative Schlagzeilen

Jérôme Boateng plant eine Trainerlaufbahn und und will beim FC Bayern hospitieren. Cheftrainer Vincent Kompany ist offen für einen zeitigen Trainingsbesuch des Weltmeisters von 2014, der erst vor wenigen Wochen seine aktive Karriere als Profifußballer beendet hatte.

Mit dem FC Bayern feierte er in zehn gemeinsamen Jahren viele Titel und Erfolge, allerdings schrieb Boateng in den jüngsten Jahren aufgrund Vorwürfen der Körperverletzung und Gewalt gegen Frauen vermehrt negative Schlagzeilen abseits des Fußballs.

Anlass der Proteste der Bayern-Anhänger ist ein aktuelles Urteil des Landgerichts München I vom Juli 2024. Boateng war dabei wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin für schuldig befunden.

Im März 2025 hatte die Staatsanwaltschaft München I die jahrelangen Ermittlungen gegen Boateng eingestellt.

