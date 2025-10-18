FC Bayern vs. BVB: Entscheidung bei Schlotterbeck

Es ist das Spiel, auf das ganz Fußball-Deutschland gewartet hat: Am frühen Abend empfängt der FC Bayern die Borussia aus Dortmund (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).
Entscheidung bei Schlotterbeck
BVB-Coach Niko Kovac setzt dabei auf eine defensive Startaufstellung, zusammengesetzt aus einer Fünferkette mit Julian Ryerson, Niklas Süle, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck und Daniel Svensson.
Dass Schlotterbeck spielt, war zuvor nicht ganz klar. Der DFB-Star galt wegen einer Verkühlung als Wackelkandidat, flog dennoch mit nach München.
Kovac erklärt Süle-Entscheidung
Für eine kleine Überraschung sorgt auch der Einsatz von Süle, der statt Ramy Bensebaini beginnen darf.
„Ramy kam erst am Donnerstag von den Länderspielen zurück. Er hat zweimal 90 Minuten gespielt, obwohl sie qualifiziert waren. Dann haben sie noch einen Besuch beim Präsidenten gehabt. Er war sehr müde. Für das Spiel war er mir noch nicht frisch genug“, erklärte Trainer Kovac vor dem Spiel bei Sky.
Deswegen denke er, „dass Niki hier heute gegen seinen alten Klub genau auf der Position spielen kann. Wir schieben Anton in die Mitte, Schlotterbeck geht rüber. Das heißt, das passt auch von den Beinen her - links und rechts - ganz gut.“
Im Mittelfeld laufen Felix Nmecha, Pascal Groß und Marcel Sabitzer auf. Im Angriff sind Serhou Guirassy und Karim Adeyemi gesetzt.
Bei den Bayern fällt Serge Gnabry kurzfristig wegen Adduktorenbeschwerden aus. Für den 30-Jährigen spielt Nicolas Jackson.