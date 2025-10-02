Folgen zwei Ex-Borussen auf Virkus?

SID 02.10.2025 • 11:36 Uhr Die Zukunft von Eugen Polanski entscheidet sich erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Roland Virkus rücken wohl zwei Ex-Borussen ins Visier.

Die Zukunft von Trainer Eugen Polanski bei Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach entscheidet sich erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors. Das erklärte Geschäftsführer Stefan Stegemann in der Rheinischen Post. „Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue Sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen“, sagte Stegemann.

Polanski hatte nach drei Spieltagen „bis auf Weiteres“ die Nachfolge von Gerardo Seoane übernommen und aus zwei Spielen einen Punkt geholt, nach dem Rücktritt von Roland Virkus steht die Borussia aber vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN) ohne sportliche Führung da. Stegemann machte Polanski aber auch Hoffnung. Sollte der Posten von Sportgeschäftsführer Virkus länger unbesetzt bleiben „und wir sehen gute Entwicklungen“, bleibe die Trainer-Frage „vielleicht auch nicht so lange offen.“

Wird Jörg Schmadtke der Virkus-Nachfolger?

Die Suche nach einem neuen Sportchef läuft derweil. Die Liste der Kandidaten ist lang: Laut kicker steht auch ein Zusammenspiel zwischen Jörg Schmadtke und Jan Schlaudraff, beides ehemalige Borussen, zur Diskussion. Pikant: Nils Schmadtke, Sohn des Ex-Torhüters, hatte bis Juli 2004 als Sportdirektor für Gladbach gearbeitet, damals hatte aber die Zusammenarbeit mit Virkus „nicht gepasst“. Auch ein Sondierungsgespräch mit Lutz Pfannenstiel habe es gegeben.

Wie genau die Rolle des Neuen aussehen wird, ist offen. „Ob das ein Sportgeschäftsführer ist oder ein Sportdirektor, hängt davon ab, welches Profil wir finden - und welches Profil Interesse hat, für Borussia diesen Job zu übernehmen. Dann geht es darum, dass diese Person die sportlichen Strukturen für die nächsten Jahre plant. Wie diese dann aussehen sollen, ist wiederum Teil der Gespräche“, sagte Stegemann, der vor einem Jahr die Nachfolge des langjährigen Finanz-Geschäftsführers Stephan Schippers übernommen hatte.

