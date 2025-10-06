Leise Legendenkritik an Schlotterbeck und einem Bayern-Star

SPORT1 06.10.2025 • 11:33 Uhr Nico Schlotterbeck zählt zu den wichtigsten Spielern von Borussia Dortmund. Doch laut einer BVB-Legende hat der Abwehrchef in einer Hinsicht noch Verbesserungsbedarf.

Jürgen Kohler ist der Meinung, dass Borussia Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck unter den deutschen Innenverteidigern insgesamt positiv heraussticht. In einer Hinsicht hat der 60-Jährige allerdings noch leichtes Optimierungspotenzial ausgemacht.

„Nico Schlotterbeck hat diese natürliche Aggressivität, will aber manchmal zu viel und verursacht Freistöße oder sieht Karten. An diesen Nuancen muss er arbeiten“, forderte die BVB-Legende in einem Interview mit dem kicker.

Tah? „Ihn sehe ich nicht auf dem Top-Level“

Laut Kohler habe auch Jonathan Tah, der Neuzugang des FC Bayern, eine gute Qualität. „Aber ihn sehe ich nicht auf dem Top-Level“, sagte der Weltmeister von 1990. Für den früheren Abwehrspieler sind die aktuell besten Innenverteidiger der Welt deshalb zwei andere.

„Liverpools Virgil van Dijk ist ein genialer Spieler und eine herausragende Persönlichkeit“, schilderte Kohler und fügte hinzu: „Antonio Rüdiger finde ich auch richtig gut, wenn er bei sich bleibt und sich nicht von anderen Dingen locken lässt. Leider kann man ihn zu häufig sehr schnell aus dem Spiel nehmen.“

