Nach heftigen Protesten: Bayern erwägt wohl Absage an Boateng

Franziska Wendler , Stefan Kumberger 25.10.2025 • 14:42 Uhr Nach der heftigen Kritik ob der möglichen Hospitanz von Jérôme Boateng denkt der FC Bayern wohl über eine Absage nach.

Die geplante Hospitanz von Jérôme Boateng beim FC Bayern könnte platzen. So berichtet die tz, dass bei den Münchnern intern bereits offen darüber gesprochen wird, das Trainings -Engagement es Ex-Nationalspielers doch noch abzusagen. Demnach hätten weder der Klub noch Boateng selbst mit derartigen Reaktionen der Fans gerechnet.

Dem Bericht zufolge soll man beim deutschen Rekordmeister sogar den Eindruck gewonnen haben, dass Boateng selbst die Lust auf das Projekt inzwischen vergangen ist.

SPORT1-Informationen zufolge wird über die Boateng-Anstellung zudem auch deshalb diskutiert, weil es ohnehin noch keinen fixen Starttermin für die Hospitanz gab.

Heftige Kritik der Bayern-Fans

Bereits die Ankündigung hatte für eine Menge Kritik gesorgt. Als der FC Bayern jüngst publik machte, dass Boateng an der Säbener Straße hospitieren und damit Einblicke in den Trainingsbetrieb bekommen soll, schlugen dem Klub und seinem ehemaligen Spieler heftige Wellen an Kritik entgegen.

In den sozialen Netzwerken und in der Presse wurde heiß diskutiert, besonderer Widerstand kam derweil von den Fans des Rekordmeisters. Beim Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund und in der Champions League gegen Club Brügge prangten in der Südkurve eindeutige Plakate.

„Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit – Boateng, verpiss dich!“ oder „Keine Bühne für Täter. Verpiss dich Boateng!“, waren dort zu lesen.

Auch Flugblätter mit der Aufschrift „Gegen Missbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen“ wurden hundertfach gedruckt.

Boateng gilt nicht als vorbestraft

Die meisten Fans können mit der Entscheidung der Vereinsführung, Boateng wieder Zugang zum Klubgelände zu gewähren, rein gar nichts anfangen. Beobachter rechnen zudem damit, dass das Thema bei der am 2. November stattfindenden Jahreshauptversammlung auf den Tisch kommen dürfte.

Bereits kurz nach den ersten Protesten hatte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen von einem „komplizierten Fall“ gesprochen und erklärt, jeder Mensch habe „eine Resozialisierung verdient“.