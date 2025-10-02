Nach Virkus-Aus: Polanski bleibt vorerst Gladbach-Trainer

SID 02.10.2025 • 08:28 Uhr Die Zukunft von Eugen Polanski entscheidet sich erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors.

Die Zukunft von Trainer Eugen Polanski bei Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach entscheidet sich erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors. Das erklärte Geschäftsführer Stefan Stegemann in der Rheinischen Post.

„Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue Sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen“, sagte Stegemann.

Erst Sportlicher Leiter, dann neuer Cheftrainer

Polanski hatte nach drei Spieltagen „bis auf Weiteres“ die Nachfolge von Gerardo Seoane übernommen und aus zwei Spielen einen Punkt geholt, nach dem Rücktritt von Roland Virkus steht die Borussia aber vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN) ohne sportliche Führung da. Stegemann machte Polanski aber auch Hoffnung. Sollte der Posten von Sportgeschäftsführer Virkus länger unbesetzt bleiben „und wir sehen gute Entwicklungen“, bleibe die Trainer-Frage „vielleicht auch nicht so lange offen.“

Die Suche nach einem neuen Sportchef läuft derweil. „Ob das ein Sportgeschäftsführer ist oder ein Sportdirektor, hängt davon ab, welches Profil wir finden - und welches Profil Interesse hat, für Borussia diesen Job zu übernehmen. Dann geht es darum, dass diese Person die sportlichen Strukturen für die nächsten Jahre plant. Wie diese dann aussehen sollen, ist wiederum Teil der Gespräche“, sagte Stegemann, der vor einem Jahr die Nachfolge des langjährigen Finanz-Geschäftsführers Stephan Schippers übernommen hatte.

