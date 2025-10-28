Respektlose Aktion? Karl kassierte wohl Kompany-Ansage

Luca Utz 28.10.2025 • 19:27 Uhr Lennart Karl ist beim FC Bayern gerade der Durchstarter schlechthin. Eine Aktion des Youngsters beim Sieg gegen Gladbach passte seinem Trainer Vincent Kompany wohl überhaupt nicht.

Beim Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach hat sich Lennart Karl mit dem nächsten Traumtor in den Fokus gerückt. Obwohl es für das Offensiv-Juwel gerade blendend läuft, musste sich der 17-Jährige nach Abpfiff offenbar eine Ansage von Bayern-Coach Vincent Kompany anhören.

Im Podcast Der Sechzehner sprach Trainer-Legende Ewald Lienen, der unter anderem bei St. Pauli an der Seitenlinie stand, von einer brisanten Szene, die sich im Borussia-Park zutrug.

„Muss etwas gemacht haben, was despektierlich war“

Demnach habe Joscha Lienen, der Sohn des 71-Jährigen, an diesem Tag als Kameramann in Gladbach gearbeitet und eine spannende Situation zwischen Karl und seinem Coach eingefangen.

Der ehemalige St. Pauli-Coach erklärte: „Karl muss etwas gemacht haben gegen Ende des Spieles, was despektierlich war gegenüber Mönchengladbach. Irgendetwas, wo der Abwehrspieler alter Schule zur finalen Grätsche angesetzt hätte. Der Trainer muss sich ihn nach dem Spiel geschnappt haben und ihm einen Einlauf verpasst haben.“

Warum es zu dem Gespräch gekommen sein könnte?

Möglicherweise ging es um eine Aktion in der 90. Spielminute, in der Karl am Strafraumrand der Gladbacher erst einen Schuss andeutete, zwei Übersteiger machte und erst daraufhin weiterspielte.

Lennart Karl: Kompany-Einlauf nicht allzu schlimm

Nach Informationen der tz sei die Ansage des Belgiers jedoch nicht allzu schlimm gewesen. Kompany soll dem 17-Jährigen lediglich vermittelt haben, dass er „in so einer Situation nicht unnötig provozieren muss“.

Laut Lienen sei aus Münchner Kreisen generell zu hören, dass Karl eine „Tendenz zur Arroganz“ aufweise. Diese sei jedoch bei einem derartig großen Talent vielleicht sogar notwendig, wie zuvor bereits Ex-Profi Nils Petersen in Bezug auf das Bayern Juwel verlauten ließ.