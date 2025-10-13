Rückkehr zum FC Bayern? Boateng enthüllt Pläne

Curdt Blumenthal 13.10.2025 • 14:30 Uhr Jérôme Boateng will in den kommenden Monaten für eine Hospitanz zum FC Bayern München zurückkehren. Die Gespräche mit Trainer Vincent Kompany sollen bereits laufen.

Jérôme Boateng steht offenbar vor einer Rückkehr zum FC Bayern München. Der Ex-Profi strebe eine Trainer-Hospitanz unter Vincent Kompany an.

„Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden“, sagte der 37-Jährige der Bild-Zeitung.

Kompany selbst hatte Boateng im September bereits die Tür für eine Hospitanz geöffnet. Zu „100 Prozent“ würde er es begrüßen, wenn Boateng ein paar Wochen bei Bayern München lernen und „seine Erfahrungen als Spitzenverteidiger“ einbringen würde, sagte der Bayern-Coach auf einer PK.

Boateng hatte im vergangenen Monat das Ende seiner aktiven Karriere bekannt gegeben, im August hatte er seinen Vertrag beim Linzer ASK aufgelöst. Nun strebt der Weltmeister von 2014 eine Trainerkarriere an.

Boateng plant Trainerkarriere

„Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert. Bis Januar möchte ich jetzt einige Hospitanzen absolvieren“, erklärt Boateng.

Dabei bringt der frühere Innenverteidiger offensichtlich vor allem seine Kontakte aus seiner aktiven Karriere ins Spiel.

Boateng und Kompany waren beim Hamburger SV und Manchester City Mannschaftskollegen.