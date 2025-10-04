"Schaut man auf die Kritiker beim FC Bayern, hat man keine Chance"

Christopher Mallmann 04.10.2025 • 18:57 Uhr Bayern-Coach Vincent Kompany verteidigt seine Mannschaft vor externer Kritik. Der Belgier vertraut nach eigener Aussage allen seinen Spielern.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat seine Mannschaft vor externer Kritik verteidigt.

„Wenn man auf die Kritiker schaut bei Bayern München, hat man keine Chance. Dann muss man aufhören. Die Jungs haben alle Talent, sonst würden sie nicht hier sein“, sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon und bezog sich dabei auf den Startelf-Einsatz von Sacha Boey, der sich immer wieder kritischen Stimmen ausgesetzt sieht.

Der 25-Jährige, der im Sommer als Verkaufskandidat galt, rückt in Frankfurt für Raphael Guerreiro in die erste Mannschaft. Es ist sein dritter Startelf-Einsatz in dieser Saison.

Kompany: „Ich habe volles Vertrauen“

„Man hat’s mit Serge (Gnabry; Anm. d. Red.) gesehen und anderen Jungs, die kommen immer wieder zurück. Die zeigen alle, was sie können. Ich habe volles Vertrauen in alle Spieler, die heute dabei sind. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken, wer anfängt oder nicht, weil ich weiß, dass die das alle können“, sagte Kompany weiter.

