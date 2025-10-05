"Weltklasse": Effenberg schwärmt im Doppelpass von Baumgart-Reaktion

Dominik Hager 05.10.2025 • 12:53 Uhr Die Kopfverletzung von Alejandro Grimaldo zählt zu den unschönen Szenen des sechsten Spieltags. Steffen Baumgart staucht einige in diesem Rahmen unsportliche Fans zusammen und erhält im Doppelpass auf SPORT1 reichlich Anerkennung.

Steffen Baumgart ist definitiv kein Coach, der Konfrontationen scheut - und seien es jene mit den eigenen Fans. Der Trainer von Union Berlin hat sich mit seinen klaren Worten an einige Union-Anhänger infolge der Kopfverletzung von Alejandro Grimaldo reichlich Respekt verdient.

„Man sieht, dass Grimaldo ausgeknockt war. Es war nicht nur eine Platzwunde, sondern er war wirklich ausgeknockt. Dieses Verhalten von Steffen Baumgart war weltklasse, dass er zu den Fans geht und mehr oder weniger sagt: ‚Habt ihr sie nicht mehr alle‘?“, fand SPORT1-Experte Stefan Effenberg im Doppelpass lobende Worte. „Das macht nicht jeder Trainer, aber er hat es gemacht. Das war ein klares Zeichen“, unterstrich Effenberg.

Union-Fans verhöhnen Grimaldo: Verein zeigt klare Kante

Einige Union-Fans hatten Leverkusen-Star Alejandro Grimaldo auf unsportliche Art und Weise ausgepfiffen, obwohl sich dieser eine Verletzung am Kopf zugezogen hatte. Zudem waren höhnische „Steh auf, du Sau!“-Rufe zu vernehmen.

Dieser Mangel an Empathie machte Baumgart derart sauer, dass er wütend in Richtung des Auswärtsblocks schritt, den Kopf schüttelte und lautstark rief: „Ey! Ey! Hört auf! Hört auf!“

Als Grimaldo dann auf der Trage abtransportiert wurde, standen immerhin die meisten Union-Fans auf und spendeten Applaus.

Schiedsrichter-Assistent Stefan Lupp bedankte sich nach dem Bundesliga-Match bei Baumgart für dessen beherztes Eingreifen. Weitere Union-Mitarbeiter und Geschäftsführer Horst Heldt machten den Fans ebenfalls klar, was sie von ihrer Reaktion hielten.

„Wir sind alle emotional, und zwar alle Blöcke. Ich glaube, dass die Situation sehr weit weg war und unsere Fans deswegen nicht erkannt haben, dass da mehr passiert ist. Den Hinweis habe ich ihnen gegeben“, erklärte Baumgart nach dem Spiel bei Sky.

Grimaldo nicht schlimmer verletzt

Das Wichtigste ist ohnehin, dass Grimaldo, der laut DAZN kurzzeitig k. o. gegangen war, wohl nicht schlimmer verletzt ist. „Es ist alles okay. Es ist nur ein Cut“, sagte der mit einem Pflaster versehene Grimaldo selbst. Auch von Bayer 04 Leverkusen folgte später Entwarnung via Social Media.

