Wieso Kimmich dem BVB die Daumen drückt

Johannes Vehren 11.10.2025 • 18:34 Uhr Der BVB und Eintracht Frankfurt sind zwei der ärgsten Verfolger des FC Bayern. Joshua Kimmich äußert sich zu den beiden Kontrahenten und erklärt, wieso er ihnen manchmal sogar die Daumen drückt.

Überraschende Aussagen von Joshua Kimmich: Der Star des FC Bayern hat sich zur Konkurrenz in der Bundesliga mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt geäußert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei verriet der 30-Jährige im Gespräch mit der Welt am Sonntag: „Ich drücke beispielsweise häufiger mal den Frankfurtern oder den Dortmundern die Daumen, wenn sie spielen.“

„Für uns als Nationalmannschaft wichtig“

Kimmich begründete es wie folgt: „Es ist für uns als Nationalmannschaft wichtig, dass sie performen, weil da einige Spieler dabei sind, die potenzielle Kandidaten für uns sind.“

Für die aktuelle Länderspielphase wurden neben fünf Akteuren des FC Bayern auch fünf vom BVB und drei von Frankfurt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der FC Bayern grüßt von der Tabellenspitze

In der Bundesliga sind die Münchener das Maß aller Dinge. Nach sechs Spielen steht der FCB makellos mit 18 Punkten auf dem Konto an der Tabellenspitze. Dahinter folgt die Borussia mit 14 Zählern. Frankfurt rangiert derweil auf dem 7. Platz und hat neun Punkte eingefahren.