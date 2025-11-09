Bayern-Boss gibt Update zu Upamecano

Julius Schamburg 09.11.2025 • 22:58 Uhr Am Saisonende läuft der Vertrag von Dayot Upamecano aus. Der FC Bayern pocht auf eine Verlängerung. Herbert Hainer vermeldet den Stand der Dinge.

Der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Dayot Upamecano dauert weiter an. Nun hat sich Präsident Herbert Hainer zur Personalie geäußert und über den aktuellen Stand der Dinge aufgeklärt.

„Wir sind dran, mit Upamecano zu sprechen“, sagte Hainer im Interview mit der Abendzeitung.

FC Bayern: Upamecanos Vertrag läuft 2026 aus

Der Vertrag des französischen Nationalspielers, der seit 2021 in München spielt, läuft am Saisonende aus – Sportvorstand Max Eberl arbeitet schon seit geraumer Zeit mit Hochdruck daran, Upamecano weiter an die Bayern zu binden.

„Ich glaube auch, dass er sich in München wohlfühlt. Für ihn ist es natürlich auch eine wichtige Entscheidung“, machte Hainer deutlich.

Hainer: „Ich bin da verhalten optimistisch“

Der Bayern-Boss gab sich zuversichtlich, dass Upamecano den Münchnern erhalten bleibt: „Prinzipiell gefällt es ihm sehr gut bei Bayern. Wir würden ihn gerne behalten. Ich bin da verhalten optimistisch.“

Jüngst wurde Upamecano noch mit dem spanischen Topklub Real Madrid in Verbindung gebracht. Sportdirektor Christoph Freund betonte am Samstag bei DAZN: „Wir können nicht beeinflussen, was die anderen machen.“