Bayern-Boss: "Viele Vereine an Upa interessiert"

SPORT1 07.11.2025 • 10:31 Uhr Bayerns Sportdirektor Christoph Freund unterstreicht die Bedeutung von Dayot Upamecano - und lässt durchblicken, dass das Interesse am Franzosen groß ist.

Sportdirektor Christoph Freund hat inmitten der Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Dayot Upamecano zu Real Madrid erneut den Wunsch des FC Bayern unterstrichen, den Abwehrchef langfristig zu binden.

„Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt“, sagte Freund am Freitag. „Er ist ein super Junge und einer der besten Innenverteidiger der Welt.“

Das Arbeitspapier des 27 Jahre alten französischen Nationalspielers endet im Sommer. „Unser großes Ziel ist, dass Upa lange bei uns bleibt“, betonte Freund: „Er fühlt sich sehr, sehr wohl. Das sieht man auch, wie er auf dem Platz agiert, welche Energie er versprüht.“

Verlängert Upamecano? „Wir sind in Gesprächen“

Der 48-Jährige ergänzte: „Wir sind in Gesprächen, aber da gibt es aktuell nichts Neues zu berichten.“

Auf die Frage, ob der frühere Leipziger Ibrahima Konaté (FC Liverpool) eine Alternative zu Upamecano sein könnte, sagte Freund: „Wir konzentrieren uns total auf unsere Spieler aktuell.“

Nach SPORT1-Informationen will Upamecano keine schnelle Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen und den Jahreswechsel abwarten, während die Bayern eine zeitnahe Lösung suchen.

