Bundesliga heute: Bayern - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 12:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München empfängt am heutigen Samstag (22.11.2025, 15:30 Uhr) den Sport-Club Freiburg in der Allianz Arena. Dabei stehen die Vorzeichen statistisch deutlich auf Seiten der Gastgeber. In 25 Bundesliga-Heimduellen gegen die Breisgauer verließen die Münchner nie als Verlierer den Platz (22 Siege, drei Remis); einzig im Pokalviertelfinale 2023 musste sich der FCB einmal mit 1:2 geschlagen geben.

Unter den aktuellen Bundesliga-Kontrahenten ist nur der VfL Wolfsburg ähnlich erfolglos in München. Diese imposante Serie bildet den Hintergrund für das erste Aufeinandertreffen der beiden Trainer Vincent Kompany und Julian Schuster an der Säbener Straße.

Bayern - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der FC Bayern geht mit 28 Punkten aus zehn Partien in die Begegnung – die zweitbeste Ausbeute der Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt –, obwohl beim jüngsten 2:2 in Berlin erstmals Zähler liegen blieben.

Auffällig bleibt die Offensivkraft: In jedem der vergangenen 18 Bundesliga-Spiele traf der Rekordmeister mindestens doppelt. Eine Serie, die nur die Bayern selbst 2013/14 (20 Partien) bereits übertreffen konnten.

Luis Díaz steuerte dabei in seinen ersten zehn Ligaeinsätzen bereits sechs Tore und vier Assists bei und ist hinter Harry Kane (16 Torbeteiligungen) der zweitbeste Scorer der Saison.

Freiburg ist ebenfalls gut in Form reist mit nur einer Niederlage aus den letzten 13 Pflichtspielen an, verpasste jedoch in den letzten drei Bundesliga-Auswärtspartien jeweils einen eigenen Treffer.

Bayern droht Gefahr durch gefährliche Freiburg-Standards

Kompanys Team führt die Liga mit 18,9 Abschlüssen pro Spiel an und erlaubt gleichzeitig die wenigsten gegnerischen Versuche (8,7). Freiburgs Ansatz ist konträr: Mit 11,3 Torschüssen pro Partie geben nur Heidenheim und der SC weniger ab. Die klare Stärke der Breisgauer liegt bei Standardsituationen. 54 Prozent der 13 Saisontreffer der Breisgauer stammen aus ruhenden Bällen – ein Wert, den lediglich St. Pauli übertrifft.

Der FC Bayern ist die defensivstärkste Mannschaft der Liga, verliert in der Schlussphase aber manchmal die Konzentration. Vier der sechs Gegentore fielen in der Schlussviertelstunde; Freiburg musste in diesem Zeitraum saisonübergreifend erst einmal hinter sich greifen.

Im Hinspiel der Vorsaison ließ der FCB gegen denselben Gegner nur zwölf Abschlüsse zu – ein Minusrekord unter Kompany und womöglich ein Fingerzeig für den Matchplan des belgischen Coaches.

Wird FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.