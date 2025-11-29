Bundesliga heute: Leverkusen - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend Borussia Dortmund empfängt, steht nicht nur das Duell zweier aktueller Top-4-Teams der Bundesliga auf dem Programm, sondern auch ein seltener Heimerfolg für die Werkself zur Debatte: Nur drei der letzten 18 Liga‐Partien in der BayArena gegen den BVB endeten siegreich für Leverkusen.

An der Seitenlinie trifft Kasper Hjulmand, der mit 22 Zählern aus seinen ersten neun Bundesligaspielen einen Vereinsrekord eingestellt hat, auf Niko Kovac, dessen Team auf fremdem Platz bereits elf Punkte sammelte – Dortmunds beste Auswärtsbilanz seit fünf Jahren.

Leverkusen - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Hjulmand gewann Leverkusen zuletzt dreimal in Serie zuhause zu null; ein vierter Zu-null-Sieg in Folge wäre der längste der Werkself seit Frühjahr 2015. Großen Anteil an der neu gewonnenen Stabilität hat Torhüter Mark Flekken.

Der Sommerzugang glänzte jüngst mit neun Paraden beim 2:0-Coup in Manchester, woraufhin ihn englische Medien zum „Man of the Match“ kürten. Selbst Toni Kroos attestierte in seinem Podcast, dass die Rheinländer mittlerweile „hervorragend lösen“, was früher kaum möglich schien – auch gegen ein stark rotiertes Manchester City.

Der 6:0-Kantersieg im letzten Heimspiel gegen Heidenheim zeigt zudem, dass die Offensivpower (27 Saisontore) weiterhin intakt ist.

Dortmund reist mit stabiler Auswärtsdefensive und Guirassy-Fragezeichen an

Dortmund kassierte in dieser Bundesliga-Saison erst zehn Gegentore – nach elf Spieltagen eine Vereinsbestmarke seit 2013/14. Drei weiße Westen in sechs Auswärtspartien unterstreichen die defensive Stabilität, obwohl die Mannschaft zuletzt gegen Stuttgart und den HSV jeweils Führungen verspielte.

Im Angriff steht Serhou Guirassy im Fokus: Der Doppelpacker aus der Champions League traf zwar gegen Villarreal zweimal, sucht aber weiter nach Konstanz.

Der Klub arbeitet parallel an den Strukturen abseits des Platzes: Carsten Cramer übernimmt künftig die Rolle des Geschäftsführers und erfüllt damit die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke, während Kovac für Anfang Januar ein Wintertrainingslager in Marbella durchgesetzt hat.

Statistik-Highlights: Frühstarter Werkself trifft auf BVB-Abwehrbollwerk

70 Prozent ihrer 27 Saisontore erzielt die Hjulmand-Elf vor der Pause – Ligaspitze. Auf der Gegenseite ließ Dortmund erst zweimal im ersten Durchgang klingeln und lief insgesamt nur 91 Minuten einem Rückstand hinterher: ebenfalls nahezu Bestwert.

Individuell präsentiert sich Jonas Hofmann treffsicher wie seit zwei Jahren nicht mehr; der Ex-Dortmunder traf in den letzten beiden Ligaspielen und egalisierte damit schon seine Vorsaison. Beim BVB überzeugt Maximilian Beier mit drei Treffern und zwei Vorlagen, nur Guirassy war an mehr schwarz-gelben Toren direkt beteiligt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Erinnerung an Hjulmands ersten Bundesliga-Heimsieg überhaupt: Im September 2014 schlug er mit Mainz bereits eine Kovac-Elf – damals hieß der Gegner ebenfalls Borussia Dortmund.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.