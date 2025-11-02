Bundesliga: Sandro Wagner? "Immer 100 Prozent oder gar nicht"

Johannes Vehren , Moritz Pleßmann 02.11.2025 • 21:36 Uhr Für Sandro Wagner und den FC Augsburg verläuft die aktuelle Saison noch nicht wie gewünscht. Ein ehemaliger FCA-Spieler ist sich sicher, dass es wieder besser wird.

Seit gut einem Monat warten der FC Augsburg und Sandro Wagner auf einen Bundesligasieg. Das jüngste 0:1 gegen den BVB verschärfte die Krise weiter. Doch der frühere Augsburger Spieler Daniel Caligiuri hat Vertrauen in den neuen Coach.

„Sie sind in keiner leichten Phase gerade. Aber ich denke schon, dass die Augsburger da wieder die Kurve kriegen“, sagte er SPORT1 exklusiv im Rahmen des 8. Spieltags der Icon League in Stuttgart (JETZT LIVE im FREE-TV und STREAM).

„Ich denke, Sandro ist auch ein guter Coach. Es ist nicht leicht für ihn, aber so wie man ihn kennt, gibt er bis zum Schluss einhundert Prozent“, führte der 37-Jährige, der Anfang des Jahres seine Profikarriere beendete, aus.

Caligiuri und Wagner spielten schon vor fast 20 Jahren gegeneinander

Neben drei Jahren bei den Fuggerstädtern lief Caligiuri in der Bundesliga für den SC Freiburg, VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04. In seinen 372 Partien in Deutschlands höchster Spielklasse traf er unter anderem auch siebenmal auf Wagner.

Er kenne ihn daher eher als Gegenspieler statt als Coach. Dennoch habe er „viel Gutes gehört“. Schon 2006 spielten beide erstmals gegeneinander. Damals im Halbfinale der U19-Meisterschaft: Caligiuri für den SC Freiburg, Wagner für den FC Bayern.

Die Bilanz der beiden fällt pro Wagner aus: Drei Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber. Weitere dreimal teilten sich beide die Punkte.

Caligiuri über Wagner: „Er war immer emotional dabei“

„Er war immer 100 Prozent oder gar nicht“, beschrieb der Deutsch-Italiener den Spieler Sandro Wagner. Das habe sich bis heute nicht verändert: „Er war immer emotional dabei, das sieht man jetzt auch an der Seitenlinie.“