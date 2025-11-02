Das steckt hinter dem Jubel von Bayern-Star Jackson

SPORT1 02.11.2025 • 09:33 Uhr Nicolas Jackson startet für den FC Bayern und belohnt sich mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Sein anschließender Jubel hat einen traurigen Hintergrund.

Beim 3:0-Erfolg über Bayer Leverkusen durfte Nicolas Jackson von Beginn an für den FC Bayern auflaufen und zahlte dieses Vertrauen zurück: Nach einer guten halben Stunde erzielte der 24-jährige Senegalese mit dem 2:0 sein erstes Bundesliga-Tor - anschließend wurde es emotional.

Jackson zog beim Jubel sein Trikot über den Kopf, um eine Botschaft auf einem Shirt darunter zu präsentieren. „RIP, My Bro Fokzo“, stand dort auf Englisch.

FC Bayern: Jackson ehrt verstorbenen Kumpel

Bei „Fokzo“ handelt es sich um Ibrahima Fokene Sané, den Präsidenten des senegalesischen Motor Clubs.

„Fokzo“, offenbar ein Freund von Jackson, war am 27. Oktober infolge einer Krankheit verstorben, wie der Automobilclub zuletzt mitteilte.