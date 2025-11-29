FC Bayern: "Fakt!" Neuer reagiert auf Eberl-Worte

Maximilian Huber 29.11.2025 • 18:40 Uhr Max Eberl macht aktiv Werbung für ein DFB-Comeback von Manuel Neuer für die WM. Darauf angesprochen, reagiert der Torhüter mit deutlichen Worten.

Manuel Neuer hat in der Debatte um eine mögliche Rückkehr ins deutsche Tor zu Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nachgelegt und ein weiteres Mal klargestellt, dass eine WM-Teilnahme in weiter Ferne liegt.

„Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Verein“, stellte der Torhüter nach dem 3:1-Heimsieg der Bayern gegen St. Pauli bei Sky klar.

Eberl machte aktiv Werbung für Neuer

Vorausgegangen waren Aussagen von FCB-Sportvorstand Max Eberl, der die Gerüchte um Neuer selbst befeuert und aktiv Werbung für ein Comeback des Routiniers gemacht hatte.

„Er ist der beste Torwart Deutschlands! Wir sind unglaublich froh, dass wir mit ihm verlängert haben und er gesund ist. Ihm helfen die Urlaube, wenn Länderspielpausen sind. Aber: Er brennt total“, hatte Eberl der Sport Bild gesagt. Auf die Frage, ob Neuer zur WM mitmüsse, antwortete Eberl mit einem deutlichen „Ja“.

Diese Aussage ordnete der Sportvorstand des FC Bayern vor dem Spiel gegen St. Pauli ein und betonte, dass er diese mit einem „Augenzwinkern“ getätigt habe.

Neuer? „Das ist die Meinung von Max Eberl“

„Ich wurde gefragt, wie es mit Manu weitergeht. Dann habe ich das augenzwinkernd gesagt. Es ist am Ende Manus Entscheidung, es ist nicht meine Entscheidung. Ich kann nur die Meinung sagen, wie ich Manu momentan sehe. Ich sehe ihn als den Torwart in Deutschland, der aufgrund seiner Erfahrung ein unheimlich wichtiger Bestandteil sein könnte. Aber das ist die Meinung von Max Eberl“, erläuterte er bei Sky.