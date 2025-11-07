FC Bayern: Diesen Verdacht hat Kahn bei Upamecano

Christopher Mallmann 07.11.2025 • 17:41 Uhr Gelingt dem FC Bayern eine Einigung mit Dayot Upamecano? Ex-Boss Oliver Kahn hat einen Verdacht bei den Verhandlungen.

Bleibt er oder bleibt er nicht? Dayot Upamecanos Zukunft bleibt weiter ungewiss. Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn sieht den Rekordmeister in der Zwickmühle - und hat bei den laufenden Verhandlungen einen Verdacht.

„So wie er jetzt spielt – und sein Vertrag läuft aus –, dann wird es nicht teuer und auch nicht sehr teuer, sondern dann wird es sehr, sehr teuer. Die Frage, die sich da stellt, ist: Wieso lässt du Upa ins letzte Vertragsjahr reinlaufen?”, fragte Kahn bei Sky.

Kahns Antwort: „Das kann man sich nur so erklären, dass man vor ein, zwei Jahren noch nicht so zufrieden war. Und jetzt bringt er Top-Leistung.“ Für den FC Bayern wird das gewissermaßen zum Problem, stellt der „Titan“ klar: „Wenn du dann im letzten Vertragsjahr bist, hast du sehr, sehr schlechte Karten.“

FC Bayern kämpft um Upamecano

Upamecanos Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Obwohl die Münchner seit Wochen um eine Verlängerung bemüht sind, wurde bislang keine Einigung erzielt.

Kahn sieht die Bayern indes vor folgender Frage: „Wenn ich mir einen Innenverteidiger wie Upamecano kaufen will, dann kostet mich das von der Qualität 70, 80 Millionen. Investiere ich das Geld also lieber in sein Gehalt? Oder kaufen wir uns einen für 80 Millionen, dem zahlen wir lieber ein niedrigeres Gehalt, als wir Upa bezahlen würden?“ Das sei „die Zwickmühle, in der man sich als Verein befindet“.