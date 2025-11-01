FC Bayern: Eberl verrät Musialas Comeback-Plan

SPORT1 01.11.2025 • 18:36 Uhr Jamal Musiala steht nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz. Max Eberl erklärt, wie der Comeback-Plan laufen soll.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat verraten, wie Jamal Musialas Comeback-Plan aussieht - und wann der 22-Jährige voraussichtlich wieder voll belastbar ist.

„Wir denken, dass er im Dezember bei der Mannschaft sein kann. Dass er vielleicht schon mal ein paar Minuten schnuppern kann, sodass er im Januar wieder zu hundert Prozent dabei ist“, sagte Eberl vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen bei Sky.

Musiala hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Juli einen Wadenbeinbruch zugezogen. Nach langer Reha absolviert der Offensivstar inzwischen wieder Laufeinheiten auf dem Trainingsplatz.

„Es wird noch ein bisschen dauern“, hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zuletzt über ein mögliches Musiala-Comeback gesagt.