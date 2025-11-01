FC Bayern führt Leverkusen vor! Matthäus urteilt knallhart

Christopher Mallmann 01.11.2025 • 19:49 Uhr Der FC Bayern führt Bayer Leverkusen trotz einer Mega-Rotation vor. Lothar Matthäus urteilt knallhart.

Ein erste Hälfte beinah wie im Traum - oder wie im Albtraum, je nachdem, mit welcher Seite man es an diesem milden Herbstabend in München hält.

3:0 führte der FC Bayern bereits zur Pause gegen ein vollkommen überfordertes Leverkusen, obwohl Trainer Vincent Kompany seine Startelf im Vergleich zum Pokal-Erfolg in Köln (4:1) auf sieben Positionen verändert hatte und mehrere Superstars auf der Bank saßen.

„Kein Kane, kein Díaz, kein Olise, kein Upamecano - trotzdem sind sie (Leverkusen; Anm. d. Red.) hier chancenlos", kommentierte Wolff-Christoph Fuss nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung (JETZT im LIVETICKER) bei Sky.

Matthäus über Bayer: „Eine Vorführung“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sah sich derweil zu einer schonungslosen Analyse veranlasst.

„Das tut natürlich weh, auch vom Kopf. Die (Bayern) wechseln siebenmal durch. Die Spieler, die bei Bayern diese Saison hauptsächlich bestimmt haben, sitzen auf der Bank – vor allem in der Offensive. Sie kommen dann mit den Spielern, die sonst leider draußen bleiben müssen. Und dann so eine Vorführung", betonte der 64-Jährige.

Serge Gnabry hatte die Bayern nach Traumpass von Tom Bischof in Führung geschossen (25.). Es folgten Nicolas Jacksons erster Bundesliga-Treffer (31.) sowie ein Eigentor von Loic Badé (44.).

Kompany erklärt große Bayern-Rotation

„Das gehört zu einer Saison, wir haben viele Spieler. Die Frage kommt fast jede Woche, wann bekommen die mal Ruhe. Als ich den Kalender bekommen habe, war mir schon klar, dass dieses Spiel gefährlich werden kann“, hatte Kompany seine Mega-Rotation vor dem Spiel erklärt.