FC Bayern: So sieht der Plan mit Davies und Musiala aus

Stefan Kumberger , Moritz Thienen 13.11.2025 • 14:39 Uhr Bayern München muss weiter auf Alphonso Davies und Jamal Musiala verzichten. Doch beide könnten schon bald zurückkehren.

Alphonso Davies und Jamal Musiala arbeiten weiter fleißig an ihrem Comeback. Bilder und Videos der beiden Stars auf dem Trainingsgelände lassen die Bayern-Fans von einem baldigen Comeback träumen.

Speziell Davies wirkt in seinen Einheiten mit dem Ball schon sehr flüssig und weit. Aber auch Musiala scheint einen guten Eindruck zu machen. Die Hoffnung vieler deshalb: Beide könnten noch in diesem Jahr wieder in einem Pflichtspiel auflaufen.

Doch bei den Bayern selbst drücken sie aktuell noch auf die Euphorie-Bremse, sprechen in der Öffentlichkeit eher von einer Rückkehr im Januar.

Nach SPORT1-Informationen sind beide Spieler aber voll im Plan. Sowohl bei Davies als auch Musiala ist es das Ziel, dass beide noch im Dezember wieder erste Minuten sammeln sollen.

Bayern will den Druck rausnehmen

Großer Druck soll auf die Spieler jedoch nicht ausgeübt werden. Die Erwartungen der Fans und der Öffentlichkeit sollen nicht zu sehr geschürt werden. Dennoch ist der Wunsch beim FC Bayern, dass die Spieler noch vor der Winterpause ein gutes Gefühl bekommen.

Geht die positive Entwicklung bei Musiala und Davies weiter, sollen sie möglichst zeitnah ins Mannschaftstraining zurückkehren. Erst danach lässt sich dann seriös beurteilen, wann sie in einem Pflichtspiel wieder auf dem Platz stehen können.