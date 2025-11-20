FC Bayern: Hainer ordnet Upamecano-Zukunft ein

SID 20.11.2025 • 13:23 Uhr Für Herbert Hainer kommt das große Interesse an Dayot Upamecano nicht von ungefähr. In Bezug auf eine mögliche Verlängerung ist der Bayern-Präsident optimistisch.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ist zuversichtlich, dass der heiß umworbene Abwehrchef Dayot Upamecano auch über den kommenden Sommer hinaus beim Rekordmeister spielen wird.

„Ich bin da optimistisch. Alles was ich höre, auch wenn ich selber mit ihm spreche: Es gefällt ihm unheimlich gut bei Bayern München, er fühlt sich unheimlich wohl, fühlt sich auch mit dem Trainer unheimlich wohl. Dies sieht man auch an seiner Leistung“, sagte Hainer am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung des Rekordmeisters zum Thema Demenz.

Deshalb hoffe er „natürlich, dass es klappt bei uns. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss der Vertrag erst unterschrieben sein“, so Hainer.

Hainer: Upamecano-Interesse kommt nicht überraschend

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft am Saisonende aus. Einige europäische Topklubs, unter anderem Real Madrid und Paris Saint-Germain, sollen Interesse am 27 Jahre alten Franzosen haben. Für Hainer kommt dies aber nicht überraschend, „wenn so ein Spieler wie er, der so gut spielt, auch von anderen Vereinen umworben wird“.

Upamecano hatte zuletzt die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. „Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft“, sagte er bei L‘Équipe.