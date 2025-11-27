FC Bayern: Kahn wundert sich über Eberl

Christopher Mallmann 27.11.2025 • 22:37 Uhr Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn wundert sich über Max Eberls forsches Auftreten im Fall Manuel Neuer. Geht es nach dem Sportvorstand, muss der Keeper zurück ins DFB-Tor.

Muss Manuel Neuer zurück ins DFB-Tor? Geht es nach Bayern-Sportvorstand Max Eberl, besteht daran kein Zweifel. Oliver Kahn wundert sich indes über das forsche Auftreten des 52-Jährigen.

„Ich weiß nicht, ob das unbedingt abgesprochen war. Wahrscheinlich ist es seine (Eberls; Anm. d. Red.) Überzeugung. Nur ist es in sich nicht schlüssig“, sagte Kahn am Donnerstag bei Sky.

Zum Verständnis: Eberl hatte sich mit Blick auf die WM 2026 jüngst für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft ausgesprochen. Neuer wiederum hatte zuletzt ein Comeback ausgeschlossen.

Kahn: „Das passt nicht zusammen“

Der Bayern-Keeper sah bei der Niederlage beim FC Arsenal am Mittwoch zweimal nicht gut aus und erfuhr anschließend deutliche Kritik aus der englischen Presse. Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg verteidigte Neuer derweil.